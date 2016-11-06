  1. Raporlu skandal
  2. Mehter takımı asansörden düştü

Bild'in küstah manşetine sert yanıt!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için attığı manşette ‘Diktatör’ ifadesini kullanan Alman Bild Gazetesi’ne adlı hacker grubundan sert cevap geldi.

Bildin küstah manşetine sert yanıt!
adlı hacker grubu, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında 'Diktatör' manşetini atan Alman Bild Gazetesi'nin resmi internet sitesinin 30 sunucudan 25'ini çökertti.

Konu ile ilgili gruptan yapılan yazılı açıklamada, "Aslan Neferler Tim olarak Bild Gazetesi'nin yaptığı alçaklığa sessiz kalamazdık, kalmadıkta. Bu gerçekleşen Cumhurbaşkanına alçakça 'Diktatör' diye manşet atan Bild Gazetesi'nin resmi web sitesi ve hizmet aldığı 30 sunucudan 25'i çökertilirken ayrıca bu gazetenin web sitesini dizaynını ve tasarımını yapan Axelspringer firmasınında web sitesi çökertilmiştir. Almanya'ya saldırılarımız artarak devam edecektir. Aslan Neferler Tim olarak ülkemizi hedef alan tüm ülke kurum ve kuruluşlara anında cevabı verilecektir" denildi.
Etiketler:
  • 06 Kasım 2016, Pazar 22:11
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)
memo memo

helal olsun aslan neferler tim e durmayin turkiye dusmani butun siteleri cokertin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.11.2016 23:14
canim T&#220;RKIYEM canim TÜRKIYEM

HEY arsiz almanlar artik siz sinirlari asiyorsunuz kendi durumunuzu öncelikle bir hizaya getirin almanyada yasayan bütün yabancilara yapmadiginiz eziyet kisitlamadiginiz özgürlük kalmadi haksiz yere milletin elinden avucundan ceza diye herseylerini aliyorsunuz peki bu sizin yaptiklariniz diktatörlük degilde ne her sey kanunen yasak peki bu yasaklara ne demeli eger bizde yasaklari cinersek o zaman ne yaparsiniz? sorgularsiniz iste bizde aynen teröristleri sorguluyoruz bizim kanunlarimizda bu ! Karisamazsiniz !

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.11.2016 22:50
sel sel

Zaten BilD Gazetesi Axel Springer üretiyor.Axel Springer yayinladigi Gateleler ve Dergiler Almanyada Türk ve Türkiye düsmani siz anlayin artik...........

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.11.2016 22:31
sonbey54 sonbey54

helalll be...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.11.2016 22:19
Haberin tüm yorumlarını okuyun (4 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar