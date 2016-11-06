Konu ile ilgili gruptan yapılan yazılı açıklamada, "Aslan Neferler Tim olarak Bild Gazetesi'nin yaptığı alçaklığa sessiz kalamazdık, kalmadıkta. Bu gerçekleşen Cumhurbaşkanına alçakça 'Diktatör' diye manşet atan Bild Gazetesi'nin resmi web sitesi ve hizmet aldığı 30 sunucudan 25'i çökertilirken ayrıca bu gazetenin web sitesini dizaynını ve tasarımını yapan Axelspringer firmasınında web sitesi çökertilmiştir. Almanya'ya saldırılarımız artarak devam edecektir. Aslan Neferler Tim olarak ülkemizi hedef alan tüm ülke kurum ve kuruluşlara anında cevabı verilecektir" denildi.
Bild'in küstah manşetine sert yanıt!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için attığı manşette ‘Diktatör’ ifadesini kullanan Alman Bild Gazetesi’ne Aslan Neferler Tim adlı hacker grubundan sert cevap geldi.
Konu ile ilgili gruptan yapılan yazılı açıklamada, "Aslan Neferler Tim olarak Bild Gazetesi'nin yaptığı alçaklığa sessiz kalamazdık, kalmadıkta. Bu gerçekleşen Cumhurbaşkanına alçakça 'Diktatör' diye manşet atan Bild Gazetesi'nin resmi web sitesi ve hizmet aldığı 30 sunucudan 25'i çökertilirken ayrıca bu gazetenin web sitesini dizaynını ve tasarımını yapan Axelspringer firmasınında web sitesi çökertilmiştir. Almanya'ya saldırılarımız artarak devam edecektir. Aslan Neferler Tim olarak ülkemizi hedef alan tüm ülke kurum ve kuruluşlara anında cevabı verilecektir" denildi.
Etiketler: Aslan Neferler Tim
kalan karakter 1000
helal olsun aslan neferler tim e durmayin turkiye dusmani butun siteleri cokertin
HEY arsiz almanlar artik siz sinirlari asiyorsunuz kendi durumunuzu öncelikle bir hizaya getirin almanyada yasayan bütün yabancilara yapmadiginiz eziyet kisitlamadiginiz özgürlük kalmadi haksiz yere milletin elinden avucundan ceza diye herseylerini aliyorsunuz peki bu sizin yaptiklariniz diktatörlük degilde ne her sey kanunen yasak peki bu yasaklara ne demeli eger bizde yasaklari cinersek o zaman ne yaparsiniz? sorgularsiniz iste bizde aynen teröristleri sorguluyoruz bizim kanunlarimizda bu ! Karisamazsiniz !
Zaten BilD Gazetesi Axel Springer üretiyor.Axel Springer yayinladigi Gateleler ve Dergiler Almanyada Türk ve Türkiye düsmani siz anlayin artik...........
helalll be...
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.