Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım Bayburt'ta toplu açılış töreninde konuştu. Yıldırım, "Adalete meydan okuyup gelmeyiz dediler! Çağırılınca kuzu kuzu gidip ifade vereceksin. Sizin diğer insanlardan ne farkınız var? Şimdi diyorlar ki Meclis'e gitmeyeceğiz. Zaten çok da geldikleri yok. Ara sıra geliyorlardı." dedi.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları:

Naci Bey (Ağbal), Maliye'nin başında... Hazine'nin başında, Türkiye'nin parasını ona emanet ettik ve Naci Ağbal Bayburtlu... Türkiye'nin parasını Bayburtlu'ya emanet ettik.

DEVAM EDEN PROJELERİMİZİN MALİYETİ 1 MİLYAR LİRA...

Türkiye'nin birçok vilayetini yeni başten inşa ettik. Sadece Bayburt'a 3 milyar lira yatırım yaptık. Devam eden projelerin maliyeti ise 1 milyar lira... Bayburt'a üniversite kazandırdık, bir tane hastane yaptık, bir tanesini de şimdi yapıyoruz. Bayburt'un içme suyu sorununu çözdük. 188 milyon lira tarım ve hayvancılığa destek yaptık. 4,5 milyon fidan diktik. 54 bin dönüm araziyi sulamaya açtık. Barajlar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bugün Bayburt ve ilçeleri için 8 yeni barajın da temelini atıyoruz.

2002 yılın'da Bayburt'ta bölünmüş yolu yoktu. Bugün 75 kilometre bölünmüş yolu var. Tünellerle Bayburt'u Trabzon'a yaklaştırdık, şimdi de Erzurum'a yaklaştırıyoruz. Gümüşhane karayolları da devam ediyor. 35 milyon lira harcayarak doğal taş üretim merkezini tamamladık.

HER ŞEY TÜRKİYE İNSANI İÇİN

Bayburt civarında 65 taş ocağının taşları bu merkezde işlenecek. Organize Sanayi Bölgesi'nin tüm altyapısı da gelecek sene bitmiş olacak. Her şey Bayburt için, her şey Türkiye için, her şey Türk insanı için...

Bütün çalışmalarımız sizi mutlu ve bahtiyar etmek içindir. Bugün 275 milyon değerindeki yeni tesislerin Bayburt'a ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Göletler, atık su tesisleri, taşklın önleme, dere ıslahları yeni orman yolları, 7 adet futbol sahası, 15 Temmuz Şehitler Parkı, Eğitim Fakültesi ve öğrenci yurtlarının açılışını yapacağız... Kapalı spor salonu, baraj ve göletler, bazı kamu binalarının temel atma töreni yapıyoruz.

HAVALİMANI MÜJDESİ

Gelecek yıl havalmanının temelini atacağız. Salyazı Havalimanı ile Gümüşhane ile Bayburt'un ortak bir havalimanı olacak.

Yeni anayasa ve yüzde 90nun bkgizveramısınız Allah isizin den razı olsun.

TÜRKİYE'NİN GELECEĞİ AYDINLANSIN DİYORUZ

Artık anayasa değişikliği ile millet irades ekonomide siyasette hukukta, kesintisizi güçlü bir şekilde tecelli edecek. Türkiye bütün bu yüklerini üzerinden atıp kendinden emin bir şekilde yoluna devam edecek. Geçmişte ağır bedel ödeten bu sistematik sorunların çözümü için gereken adımları da atacağız. Artık Türkiye'nin geleceği aydınlansın diyoruz.



Bu yola çıkarken bizim güvencemiz sizlersiniz. Bize inanmaya, bizimle birlikte yürümeye var mısınız?

MECLİS'E GELDİKLERİ YOK

Adalete meydan okuyup gelmeyiz dediler! Çağırılınca kuzu kuzu gidip ifade vereceksin. Sizin diğer insanlardan ne farkınız var? Şimdi diyorlar ki Meclis'e gitmeyeceğiz. Zaten çok da geldikleri yok. Ara sıra geliyorlardı.

Millet Ankara'ya gönderiyor bizi temsil et diye. Ama gereğini yapmıyorlar. Milletin vekaletini alanlar meclis'e gidecekler. Ben gitmiyorum dediğiniz zaman millete saygısızlık yapmış olursunuz. Siz gitmiyorum derseniz, millette sizi seçimlerde tanımaz.