Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Erzincan'da çiftçiye destek projeleri töreninde konuşan Başbakan Yıldırım, 2018 desteklerinden itibaren mazotta da önemli bir indirim yapılacağını açıkladı. Binali Yıldırım açıklamasında çiftçiye, "Mazotun yarısı sizden yarısı bizden" dedi.



İŞTE BAŞBAKAN'IN AÇIKLAMALARIDNAN SATIRBAŞLARI

Tarım ve hayvancaılık gelişmiş ülkelerde bile candan gelir. Can boğazdan gelir. İnsanların ihtiyaçlarını gidermek için üretmek lazım. Toprağı suyla buluşturmak lazım. İşte onun için tarım ve hayvancılık sektörüne çok önem veriyoruz. Şimdiye kadar tarım ve hayvancılığa 90 milyar lira destek vermişiz. Helali hoş olsun, siz daha fazlasını hak ediyorsunuz. Çünkü siz 15 Temmuz'da ülkemizin geleceğini karartmak isteyenleri, 79 milyon kişi canını siper ederek geçit vermediniz.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT ÇIKTI

Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki 'Demokrasiye sahip çıkın'. Ey Kılıçdaroğlu; demokrasiye elbette sahip çıkacağız. Demokrasiye birlikte sahip çıkacağız ama demokrasiye sahip çıkmak için teröre sahip çıkmayalım. Demokrasiye sahip çıkmak, teröre sahip çıkmamakla olur.

14 YILDA 6 MİLYAR YATIRIM

14 yılda Erzincan'a 6 milyarın üzerinde yatırım gerçekleştirdi. 7 hastane, 10 bine yakın toplu konut, 324 kilometre bölünmüş yol, 66 adet köprü yaptık. Erzincan Üniversitesi'ni kazandırdık. Polis Meslek Okulunu, Tercan Çadırkaya Barajını hizmete aldık. 53 milyon fidan diktik. Erzincan'daki çiftçilere 424 milyon tarım desteği verdik. Türkiye'nin bütün şehirlerinde imar çalışmaları devam ediyor. Bir yandan açılışlar yapıyor, bir yandan da dünya çapında eserleri tamamlıyoruz. Osman Gazi Köprüsü'ni, Yavuz Sultan Selim Köprüsünü açtık. 26 Aralık'ta da Avrasya Tüneli'nin açılışını yapacağız. Dedemiz Fatih gemileri karadan denize indirdi. Onun torunları, Recep Tayyip Erdoğan'ın arkadaşları da bugün trenleri arabaları denizin altından geçiriyor.

İNDİRİM MÜJDESİ

Tarımda iki önemli kalem olarak gübre ve yakıt var. Gübre için vergileri kaldırdık. Toplamda yüzde 30-40'a vara gübre ucuzladı. Tarım Bakanlığı, biyolojik gübreye yöneliyor. Kimyasal gübre işinden yavaş yavaş çıkarak organik gübreye geçeceğiz. 2018 desteklerinden itibaren mazotta da önemli bir indirim geliyor. Çiftçiler tarlasını sürerken, deponun yarısı sizden yarısı bizden. Mazotu 1 lira yapacağım diyenlere inanmayın, hayal tacirliği yapıyorlar. Artık ovalarımız ve meralarımız boş kalmayacak. 2023'e kadar hedef 7 milyon hektar araziyi sulu tarıma açmak. Tarlada ziyan olan ürün dönemi artık kapanıyor. Ürünler lisanslı depolarda saklanacak ve ne zaman para ediyorsa o zaman piyasaya sürülecek.



GENÇ ÇİFTÇİYE BÜYÜK DESTEK

Genç çiftçilerimize 30 bin lira kadar hibe desteklerimiz devam ediyor. Bugün de 103 tane çiftçi girişmciye 614 büyük baş hibe desteği dağıtılacak. Bu tesis 70 milyon liraya mal oldu ve 105 bin metrekarelik bir alanda yapıldı. Geçimini tarım ve hayvancılıkla yapan vatandaşlarımız için önemli bir tesis ve proje... Sadece Erzincan'da değil çevredeki 9 ildeki tavukçuluğun gelişmesine de katkı yapılacak.