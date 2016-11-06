İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 ile konuya ilişkin gönderilen genelgede, bulundukları illerde devletin ve hükümetin temsilcisi olan valilerin, vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini alıp değerlendirmekle görevli oldukları vurgulandı. Valilerden, görevlerini yerine getirirken vatandaşların müracaatlarını beklemeden doğrudan temas kurmak suretiyle, toplumun tüm kesimlerine daha geniş bir şekilde ulaşmaları istendi.

Genelgeye göre, valilerin başkanlığında basına kapalı olarak kaymakamlar, il idare şube başkanları ile toplumun farklı kesimlerinin katıldığı düzenli toplantılar yapılacak. Yine valilerin koordinesinde bir yıl içerisinde, ildeki bütün muhtarları kapsayacak şekilde planlama yapılarak, her ay il merkezinde ve ayrı ayrı her ilçede muhtarlar ile bir araya gelinecek.

EKONOMİK TOPLANTILAR DA YAPILACAK

Valilerin başkanlığında ilin ekonomik durumunu ve potansiyelini, ilde devam eden kamu ve özel sektör yatırımlarını ve istihdam konularını değerlendirmek amacıyla; şehrin ekonomik aktörleri, esnaf, iş adamı ve onların oluşturduğu meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile yılda iki kez toplantı yapılacak.

Ekonomik toplantıların yanı sıra vali veya kaymakamların katılımıyla ilçe, bölge, mahalle ve köylerde, doğrudan vatandaşın istek, şikayet ve önerilerini dile getirebilmeleri amacıyla her ay buluşma imkanı sağlanacak.

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ, ŞEHİT AİLELERİ VE EĞİTİMİN TEMEL AKTÖRLERİ

Genelgede, kaymakamların ilçelerde; emniyet müdürü, jandarma komutanı, ilgili kamu görevlileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile kaymakamların belirleyeceği ve toplantıya katılımında fayda bulunan kişiler veya kurum ve kuruluşların yöneticileri, muhtarlar ve vatandaşla düzenli olarak her ay ayrı bir yerde bir araya gelmelerinin büyük önem arz ettiğine dikkat çekildi.

Genelgede, ayrıca, asker, jandarma, polis, korucu ve 15 Temmuz sivil şehit ailelerinin düzenli olarak ziyaret edileceğinin ve eğitim alanında okul müdürleri, öğretmenler ve okul aile birliği yöneticileri ile düzenlenecek toplantılarda bir araya gelineceğinin altı çizildi.

Valilerden, söz konusu toplantıların sonunda düzenlenecek değerlendirme raporlarını da İçişleri Bakanlığına göndermeleri istendi.