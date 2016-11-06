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FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine sessiz kalan
AB, HDP'ye düzenlenen operasyon sonrası Ankara'da acil toplanma kararı almıştı, bunun üzerine AB Bakanı Ömer Çelik, Avrupa Birliği Büyükelçilerini yarın toplantıya çağırdı.
06 Kasım 2016, Pazar 11:04
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Türkiye'ye ihanet edenleri vatandaşlıktan çıkarıp malları hazineye devredilmeli.İdam cezası acilen yasalaşmalı,kaçanlar istihbarat elemanları tarafından infaz edilmeli.
Gümrük birliğinden acilen çıkalım,avrupalı siyasıilerin girişine yasak koyalım.
gümrük birliğinden çıkarak ilk mesajı verelim sonraki ayakta avrupa ülkelerinin mallarına kısıtlama getirelim avrupanın siyasilerine türkiyenin doğusuna gitme yasağı koyalım en son almanyayı mecliste yargılayarak incirlikteki faaliyetlerine son verelim
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