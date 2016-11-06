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Bakan Çelik'ten 'ye çağrı

Bakanı Avrupa Birliği Büyükelçilerini yarın toplantıya çağırdı.

Bakan Çelikten ABye çağrı
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine sessiz kalan , HDP'ye düzenlenen operasyon sonrası Ankara'da acil toplanma kararı almıştı, bunun üzerine AB Bakanı , Avrupa Birliği Büyükelçilerini yarın toplantıya çağırdı.
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  • 06 Kasım 2016, Pazar 11:04
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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vatandaş vatandaş

Türkiye'ye ihanet edenleri vatandaşlıktan çıkarıp malları hazineye devredilmeli.İdam cezası acilen yasalaşmalı,kaçanlar istihbarat elemanları tarafından infaz edilmeli.

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evet0
hayır0
cevapla 06.11.2016 11:55
vatandaş vatandaş

Gümrük birliğinden acilen çıkalım,avrupalı siyasıilerin girişine yasak koyalım.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.11.2016 11:53
deli balta deli balta

gümrük birliğinden çıkarak ilk mesajı verelim sonraki ayakta avrupa ülkelerinin mallarına kısıtlama getirelim avrupanın siyasilerine türkiyenin doğusuna gitme yasağı koyalım en son almanyayı mecliste yargılayarak incirlikteki faaliyetlerine son verelim

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evet0
hayır0
cevapla 06.11.2016 11:35
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