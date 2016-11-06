Annesinin canı

H.Ö. eşi Hatice Ö.’yü feci şekilde dövdü. Eline geçirdiği sandalyeyi kafasına vuracağı sırada kızı Beren’in “Baba beni öldür annemi öldürme” sözleri üzerine vazgeçti. Baba tutuklandı, talihsiz kadın 4 gün yoğun bakımda yattı
Antalya'da 13 yıl önce evlenen ve şiddetli geçimsiz nedeniyle 2010 yılında anlaşmalı olarak boşanan Hatice Ö. (36) ile H.Ö.(40) çifti yeniden evlendi. Bir kız bir de erkek çocukları olan çift, yine problemler yaşamaya başladı. İddiaya göre H.Ö., eşine psikolojik ve fiziksel şiddet uygulamaya devam etti. 3 Ekim 2016 günü akşam saatlerinde Hatice Ö., eşinin birlikteolduğundan şüphelendiğibaşka bir kadınla ilgilisoru sorması üzerine H.Ö.sinirlenip Hatice Ö.'yü ikiçocuğunun gözleri önündedövmeye başladı. H.Ö.,eline geçirdiği sandalyeyitam eşine vuracağı sıradakızının, "Baba beni öldürannemi öldürme" sözleriile bundan vazgeçti. Budayağın ardından kaburgasıakciğerine batan ve 4 günyoğun bakım olmak üzere10 gün hastanede yatanHatice Ö.'ye koruma kararıverildi. Ölümden dönen genç kadın 1 aydır cezaevinde bulunan H.Ö.'ye boşanma ve maddi manevi tazminat davası açtı.
CEZASINI ÇEKSİN
Yaşadığı olayı anlatan Hatice Ö., "Kızım olmasaydı benşu an hayatta değildim.İki çocuğum var. Tazminatdavası açtık. Umarım adaletyerini bulur. Bu saattensonra çocuklarım içinyaşıyorum" dedi. Ablasını yalnız bırakmayan Özlem Uysal, enşitesinin sürekli şiddet uyguladığını söyledi. Olay günü ablasının yaralı şekilde kendisini telefonla aradığını söyleyen Uysal, "Zaten güçlükle konuşabiliyordu sadece 'Gel, yetiş' diyebildi. Gittiğimde ev yerle birdi. Sandalyelerkırıktı. Yeğenlerim ağlıyordu.Ablam güçlükle nefesalıyordu. Hastanede hayati tehlikesinin olduğunu söylediler. Ablamın yaşadığı ne ilk nede son olacak. O adamın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Adalet yerini bulsun. İnşallah bu son kadın şiddeti olur" diye konuştu.
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