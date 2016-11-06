Annesinin canı

Antalya'da 13 yıl önce evlenen ve şiddetli geçimsiz nedeniyle 2010 yılında anlaşmalı olarak boşanan Hatice Ö. (36) ile H.Ö.(40) çifti yeniden evlendi. Bir kız bir de erkek çocukları olan çift, yine problemler yaşamaya başladı. İddiaya göre H.Ö., eşine psikolojik ve fiziksel şiddet uygulamaya devam etti. 3 Ekim 2016 günü akşam saatlerinde Hatice Ö., eşinin birlikte olduğundan şüphelendiği başka bir kadınla ilgili soru sorması üzerine H.Ö. sinirlenip Hatice Ö.'yü iki çocuğunun gözleri önünde dövmeye başladı. H.Ö., eline geçirdiği sandalyeyi tam eşine vuracağı sırada kızının, "Baba beni öldür annemi öldürme" sözleri ile bundan vazgeçti. Bu dayağın ardından kaburgası akciğerine batan ve 4 gün yoğun bakım olmak üzere 10 gün hastanede yatan Hatice Ö.'ye koruma kararı verildi. Ölümden dönen genç kadın 1 aydır cezaevinde bulunan H.Ö.'ye boşanma ve maddi manevi tazminat davası açtı.



CEZASINI ÇEKSİN

Yaşadığı olayı anlatan Hatice Ö., "Kızım olmasaydı ben şu an hayatta değildim. İki çocuğum var. Tazminat davası açtık. Umarım adalet yerini bulur. Bu saatten sonra çocuklarım için yaşıyorum" dedi. Ablasını yalnız bırakmayan Özlem Uysal, enşitesinin sürekli şiddet uyguladığını söyledi. Olay günü ablasının yaralı şekilde kendisini telefonla aradığını söyleyen Uysal, "Zaten güçlükle konuşabiliyordu sadece 'Gel, yetiş' diyebildi. Gittiğimde ev yerle birdi. Sandalyeler kırıktı. Yeğenlerim ağlıyordu. Ablam güçlükle nefes alıyordu. Hastanede hayati tehlikesinin olduğunu söylediler. Ablamın yaşadığı ne ilk nede son olacak. O adamın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Adalet yerini bulsun. İnşallah bu son kadın şiddeti olur" diye konuştu.