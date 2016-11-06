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Anneden oğluna ikinci hayat

Anneden oğluna ikinci hayat
Adana'da Nazik Kapukaya (58), böbreğinin birini böbrek hastası olan oğluna verdi. Henüz 1 yaşındayken böbreklerinden rahatsızlanan Adem Kapukaya, geçirdiği sayısız ameliyata rağmen sağlığına kavuşamadı. Kronik böbrek yetmezliği teşhisi konulan ve diyalize giren Kapukaya, yüzde 10'u çalışan tek böbreğiyle hayata tutunmaya çalışırken imdadına annesi Nazik Kapukaya yetişti. Böbreğinin birini tereddüt etmeden oğluna veren Nazik Kapukaya, "Bu hastalığı çeken bilir. Oğlum bir acı yaşıyorsa ben 10 katı acı çekiyordum. Değil böbreğimi, canımı bile veririm" dedi. Adem Kapukaya (36) ise, "Ne yapsam annemin hakkını ödeyemem. Bebekliğimden bu yana yaşadığım her acıya ortak oldu. Bana ikinci kez hayat verdi" diye konuştu.

Halil BİLEK
Etiketler:
  • 06 Kasım 2016, Pazar
  • Gazete
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