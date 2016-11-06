Ağar’ın acı günü

Tedavi gördüğü hastanede önceki gün 36 yaşında vefat eden eski bakanlardan Mehmet Ağar'ın gelini Badısabah Ağar'ın cenazesi, İstanbul'da defnedildi. Badısabah Ağar için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Eski Bakan Ağar, oğlu Tolga Ağar ve dünürü Hasan Bozoğlu ile cenaze namazı öncesinde cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Ağar ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, Aydın Doğan, Fatih Terim, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, eski bakanlardan Egemen Bağış, Cavit Çağlar, eski CHP milletvekili Ali Özcan, Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Haluk Ulusoy, Rıdvan Dilmen, Kemal Alemdaroğlu ile vatandaşlar katıldı. Basın mensuplarının soruları üzerine Mehmet Ağar, "Yüreğimiz yanıyor. Başka ne diyebilirim ki?" dedi.
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