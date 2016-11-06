  1. İntihar trafiği!
  2. Şırnak'ta terörist avı!

'da polise hain saldırı

'da yandaşlarının düzenlediği izinsiz gösteriye müdahale sırasından PKK yandaşlarının açtığı ateş sonucu ağır yaralanan polis memuru şehit oldu.

Adanada polise hain saldırı

Alınan bilgiye göre, Çukurova Caddesi'nde yandaşlarınca izinsiz gösteri düzenlendi. Olay yerine gelen polis ekipleri, dağılmaları yönündeki çağrılarına molotofkokteyli ve taşlarla karşılık veren PKK yandaşlarına, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Bu sırada çevik kuvvette görevli bir polis memuru göstericilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralandı. Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan polis memuru, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile İl Emniyet Müdürü Osman Ak, hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonu sürüyor.
Etiketler: ,
  • 06 Kasım 2016, Pazar 21:17
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar