Alınan bilgiye göre, Çukurova Caddesi'nde PKK yandaşlarınca izinsiz gösteri düzenlendi. Olay yerine gelen polis ekipleri, dağılmaları yönündeki çağrılarına molotofkokteyli ve taşlarla karşılık veren PKK yandaşlarına, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Bu sırada çevik kuvvette görevli bir polis memuru göstericilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralandı. Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan polis memuru, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ile İl Emniyet Müdürü Osman Ak, hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Güvenlik güçlerinin bölgedeki operasyonu sürüyor.