Zonguldak'ta önceki gün açıkta avlanan balıkçılar, Çetin Yanık'a (54) ait 'Çiço' adlı kayıkta kimsenin olmadığını fark etti. Polise haber verildi. Ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Bu sırada bir başka balıkçı ağına bir ceset takıldı. Cesedin Yanık'a ait olduğu belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası Çetin Yanık'ın Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan emekli olduğu ve 15 yıldır İzmir'de yaşadığı, balık mevsiminde memleketine geldiği öğrenildi.
TAMİR EDİP DEVAM ETTİ
Öte yandan Çetin Yanık'ın ağabeyi 51 yaşındaki Hüseyin Metin Yanık'ın da oğlu 20 yaşındaki Nazım Mete Yanık ile 10 Ocak 2008'de aynı kayıkla balık tutmak için denize açıldıktan sonra kayboldukları ortaya çıktı. Kayığın 4 gün sonra bulunduğu, baba ve oğlunun ise hala kayıp olduğu belirtildi. Adnan Ünal, akrabası olan Çetin Yanık'ın ağabeyi ve yeğeniyle aynı kader paylaştığını söyledi. Ünal, "Ocak ayında mezgit tutmak için denize açılmışlardı. Kayık açıkta bulundu ama kendilerine ulaşılamadı. Kayık ağlara takılmış vaziyette denizin 80 metre derinden çıkarılmıştı. Çetin Yanık, kayığı tamir etti. O devametti avlanmaya. Çok iyi bir insandı.Aynı kaderi paylaştılar" dedi.
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