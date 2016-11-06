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HDP ORGANİZE EDECEKTİ
HDP'ye iletilen emirler bununla sınırlı değil. Münbiç ve Tel Abyad'ı PKK'dan temizlemeye yönelik TSK harekâtı durumunda Türkiye genelinde yapılacak her türlü eylem ve sabotajı organize etme görevi yine HDP'lilerin olacaktı. Terör elebaşı Bayık, intihar saldırıları ve canlı bomba eylemleri için de hazır olunması talimatı verdi. İhanet planı için PKK ile işbirliği halindeki HDP'liler dışında 'Halkların Birleşik Devrim Hareketi' çatısı altında yeralan tüm illegal oluşumları da sürece dahil etmek isteyen Kandil, 6-8 Ekim 2014 olaylarına benzer kaosun yaşanması için "Tüm Kürtleri sürece sokun. Yeni bir hendek bozgunu yaşanmasın. Sokaklarda kaosun derinleşmesi durumunda hükümet en fazla 3 ay dayanabilir" şeklinde mesaj verdi.
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ZAMANINDA MÜDAHALE
Terör elebaşı Bayık, 'nisan ayına kadar direnmeleri halinde' Suriye-Irak-Türkiye üçgeninde yeni bir haritanın şekilleneceğini ve örgütün bundan kârlı çıkacağını da ileri sürüyor. HDP'li vekillere yönelik operasyon hamlesinin işte tam da bu süreçte gerçekleşmesi dikkat çekiyor. Önemli adımların atılacağı kasım ayı, Fırat Kalkanı Harekâtı'nın kaderini de belirleyecek. Suriye'nin kuzeyindeki terör koridoru projesini çöpe gönderecek operasyonların Irak'ta Musul ve Tel Afer'i de kapsaması bekleniyor. 'Onbinlerce sivili sınıra taşıma' ve 'ülke içinde canlı bomba saldırılarıyla kaos oluşturma' talimatı büyük oranda HDP'liler eliyle uygulanacaktı. 9 vekilin tutuklandığı operasyonlar, Kandil'in sabotaj planını boşa çıkarma hamlesi olarak görülüyor.
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O HATTI ÇÖPE ATACAĞIZ
TSK destekli ÖSO savaşçılarının el-Bab'a ilerlediğini gören Esed rejimi, DAEŞ ve PKK ile örtülü ittifak yaparak terör örgütünün Bab'a ÖSO'dan daha yakın olmasını sağladı. Ancak TSK, el-Bab'ı en kısa sürede DAEŞ'ten temizlemeye kararlı. Bab'ın alınmasının hemen ardından Münbiç ve Tel Abyad'da Suriye PKK'sına yönelik operasyon başlayacak. Afrin ile Münbiç'i birleştirip Halep kuzeyinde hat oluşturmak ve bu hattı Irak kuzeyiyle birleştirmek isteyen ABD'nin planı, Fırat Kalkanı'nın tam olarak başarıya ulaşmasıyla birlikte boşa çıkarılacak.
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biz kurtuluş savaşında 7 düvele karşı savaş verdik şimdi kendini maskeleyen 3-5 çapulçu haçlıya karşımı boyun eğeceğiz. ALLAH bizlerle beraberdir.
Millet olarak isteğimizdir şeytan ittifakını ve planını darmadağın edelim İnşallah.
ABD'nin neden derin kaygı duyduğu anlaşıldı
ABD'nin planı, Fırat Kalkanı'nın tam olarak başarıya ulaşmasıyla birlikte boşa çıkarılacak.
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