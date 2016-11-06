  1. TSK'dan teröristleri darmadağın eden operasyon
  2. ÖSO'dan DEAŞ'a ağır darbe!

'nin planına ölümcül darbe

, ’nin -Irak hattında oluşturmak istediği terör koridoruna büyük darbe vurmaya hazırlanıyor. TSK, bölgede 5 önemli merkezin kaderini belirleyecek operasyonlar için gün sayarken, HDP’li vekillere yönelik gözaltı dalgası ’in yurtiçindeki sabotaj planını boşa çıkardı.

ABDnin Kandil planına ölümcül darbe
, 'nin -Irak hattında inşa etmek istediği terör koridoruna büyük darbe vurmaya hazırlanıyor. TSK, bölgede 5 önemli merkezin (El-Bab, Münbiç, Tel Abyad, Musul, Tel Afer) kaderini belirleyecek operasyonlar için gün sayarken, HDP'li vekillere yönelik gözaltı dalgası 'in yurtiçindeki sabotaj planını boşa çıkardı. HDP'lilere talimat ileten örgüt elebaşı Cemil Bayık, "Eğer TSK, Münbiç ile Tel Abyad'a operasyon düzenlerse her türlü imkanı kullanarak onbinlerce sivili sınıra yığın" emrini verdi. Örgütün KCK Yürütme Konseyi ise HDP ile doğrudan temas için 'Amed Malazgirt' kod adlı üst düzey PKK'lıyı görevlendirdi.
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HDP ORGANİZE EDECEKTİ
HDP'ye iletilen emirler bununla sınırlı değil. Münbiç ve Tel Abyad'ı PKK'dan temizlemeye yönelik TSK harekâtı durumunda Türkiye genelinde yapılacak her türlü eylem ve sabotajı organize etme görevi yine HDP'lilerin olacaktı. Terör elebaşı Bayık, intihar saldırıları ve canlı bomba eylemleri için de hazır olunması talimatı verdi. İhanet planı için PKK ile işbirliği halindeki HDP'liler dışında 'Halkların Birleşik Devrim Hareketi' çatısı altında yeralan tüm illegal oluşumları da sürece dahil etmek isteyen Kandil, 6-8 Ekim 2014 olaylarına benzer kaosun yaşanması için "Tüm Kürtleri sürece sokun. Yeni bir hendek bozgunu yaşanmasın. Sokaklarda kaosun derinleşmesi durumunda hükümet en fazla 3 ay dayanabilir" şeklinde mesaj verdi.
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ZAMANINDA MÜDAHALE
Terör elebaşı Bayık, 'nisan ayına kadar direnmeleri halinde' Suriye-Irak-Türkiye üçgeninde yeni bir haritanın şekilleneceğini ve örgütün bundan kârlı çıkacağını da ileri sürüyor. HDP'li vekillere yönelik operasyon hamlesinin işte tam da bu süreçte gerçekleşmesi dikkat çekiyor. Önemli adımların atılacağı kasım ayı, Fırat Kalkanı Harekâtı'nın kaderini de belirleyecek. Suriye'nin kuzeyindeki terör koridoru projesini çöpe gönderecek operasyonların Irak'ta Musul ve Tel Afer'i de kapsaması bekleniyor. 'Onbinlerce sivili sınıra taşıma' ve 'ülke içinde canlı bomba saldırılarıyla kaos oluşturma' talimatı büyük oranda HDP'liler eliyle uygulanacaktı. 9 vekilin tutuklandığı operasyonlar, Kandil'in sabotaj planını boşa çıkarma hamlesi olarak görülüyor.
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O HATTI ÇÖPE ATACAĞIZ
TSK destekli ÖSO savaşçılarının el-Bab'a ilerlediğini gören Esed rejimi, DAEŞ ve PKK ile örtülü ittifak yaparak terör örgütünün Bab'a ÖSO'dan daha yakın olmasını sağladı. Ancak TSK, el-Bab'ı en kısa sürede DAEŞ'ten temizlemeye kararlı. Bab'ın alınmasının hemen ardından Münbiç ve Tel Abyad'da Suriye PKK'sına yönelik operasyon başlayacak. Afrin ile Münbiç'i birleştirip Halep kuzeyinde hat oluşturmak ve bu hattı Irak kuzeyiyle birleştirmek isteyen ABD'nin planı, Fırat Kalkanı'nın tam olarak başarıya ulaşmasıyla birlikte boşa çıkarılacak.
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  • 06 Kasım 2016, Pazar 10:20
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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mehmet mehmet

biz kurtuluş savaşında 7 düvele karşı savaş verdik şimdi kendini maskeleyen 3-5 çapulçu haçlıya karşımı boyun eğeceğiz. ALLAH bizlerle beraberdir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.11.2016 12:16
Mahmut Mahmut

Millet olarak isteğimizdir şeytan ittifakını ve planını darmadağın edelim İnşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 06.11.2016 10:58
Alp Er Alp Er

ABD'nin neden derin kaygı duyduğu anlaşıldı

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 06.11.2016 10:46
SA SA

ABD'nin planı, Fırat Kalkanı'nın tam olarak başarıya ulaşmasıyla birlikte boşa çıkarılacak.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 06.11.2016 10:40
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