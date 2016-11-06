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'den sürpriz ziyaret

Genelkurmay Başkanı Dunford Ankara'ya geldi.

ABDden sürpriz ziyaret

Orgeneral , Ankara'da resmi temaslarına başladı.

Konuk komutan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral ile Genelkurmay Başkanlığı karargahında görüşüyor.
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  • 06 Kasım 2016, Pazar 16:01
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