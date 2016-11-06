Orgeneral Joseph Dunford, Ankara'da resmi temaslarına başladı.
Konuk komutan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanlığı karargahında görüşüyor.
Orgeneral Joseph Dunford, Ankara'da resmi temaslarına başladı.
Konuk komutan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanlığı karargahında görüşüyor.
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