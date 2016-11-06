Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la görüşmek üzere, bugün Ankara'ya resmi bir ziyarette bulundu. ABD tarafının talebi üzerine gerçekleşen ziyaret kapsamında, Genelkurmay Karargahı'nda toplantı yapıldığı öğrenildi.
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, resmi ziyarette bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Konuk komutan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanlığı Karargahında görüşüyor. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD tarafının talebi üzerine, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford, Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında konuk komutan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ile bir araya geldi. Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'ndaki görüşme devam ediyor.
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bu şerefsizler ordadoğuyu kan revana çevirip petrolleri doğalgazı alıp evinden kaçan insanlarada sınırlarını kapatıyor senin çıkarının acısını türkiye çekiyor kahpe insanlar madem 63 ülke orda o insanlara onlar bakmalı kendi ülkelerine davet etmeli
ABD ri Israilin askeridir yani Turk dostu degildir. Buna gore hareket edelim ve ABD rini katiyen guvenmiyelim
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