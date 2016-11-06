2017 iyi olacak

Başbakan Yıldırım, Türkiye’nin önde gelen 45 işadamıyla Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde dün bir araya geldi 2017’nin bu yıldan daha iyi olacağını belirten Yıldırım, işadamlarını Avrasya Tüneli’nin açılışına davet etti...
Toplantıda Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gümrük ve Ticaret Bakanı BülentTüfenkci ve AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mehmet Muş hazır bulundu. Toplantının amacı, iş dünyası ile güncel ekonomik konuları istişare etmek, katılımcıların görüş ve önerilerini almaktı. Toplantının başında bakan Zeybekci bir sunum yaptı. Güncel ekonomik görünüm, Ekonomi Bakanlığı'nın mal ve hizmet ihracatına yönelik yeni destek paketi ve yatırım teşviklerine yeni bir boyut getiren proje bazlı destek sistemi kapsamlı bir şekilde katılımcılarla paylaşıldı. Sunum sonrasında farklı sektörlere mensup iş dünyası temsilcileri ile, 65. Hükümet programının öncelikleri arasında yer alan özel sektör eliyle sürdürülebilir büyüme, yüksek teknoloji içerikli ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimine dönük yatırımların artırılması, istihdam artırıcı önlemlerin yanı sıra, sanayi, üretim ve ihracata dayalı büyüme modelini geliştirmek adına karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Katılımcılar hükümetin ekonomik reform çalışmaları, yeni teşvik yasası ve varlık fonu gibi faaliyetlerinden memnuniyet duyduklarını belirtti. Başbakan Binali Yıldırım, "Türkiye ekonomisi 15Temmuz'da çok büyük bir sınavıbaşarıyla atlattı. Ekonomisisağlam olmayan bir ülke bu olayların10'da birini yaşamış olsa,altından kalkamazdı. Türkiye'ningerçekleri ve algısı arasındakifarkı ortadan kaldırmak içinkararlılıkla hep birlikte mücadeleetmeliyiz" dedi. Yıldırım, iş adamlarına 2017'nin 2016'dan daha iyi olacağını söyledi. Toplantıda söz alan iş dünyası temsilcileri, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye ekonomisinin gücünü ortaya koyduğunu, gerek reel kesim gerekse finans sektöründe hızlı bir toparlanma süreci yaşandığını ifade etti.
Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu da toplantıya katıldı.
TOPLANTIYA KATILAN İŞADAMLARI
* Cemal Kalyoncu: Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı.
* İsmail Çoban: Şölen Çikolata Başkanı.
* Hayrettin Uçak: Uçak Kardeşler Bşk.
* Orhan Veli Oktan: Oltan Gıda Bşk.
* Vedat Yakuboğlu:Yakupoğlu Tekstil Bşk.
* Anar Mammadov: Petkim Socar Türkiye Başkanı
* Jak Eskinazi: Pergamon Status Bşk.
* Şenol Şenkaya: Yeşim Tekstil Ceo.
* Ali Koç: Ford Otosan yk bşk.
* Ali Kibar: Kibar dış ticaret yk bşk.
* Süer Sülün: Mercedes Benz Ceo.
* Steven Young: Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı.
* Levent Çakıroğlu: Arçelik Ceo
* Sinan Durmaz: Durmazlar Makina Yönetim Kurulu Başkanı.
* Hayrettin Çaycı: Sarkuysan Bakır Bşk.
* Fuat Tosyalı: Tosyalı Dış Ticaret Bşk.
* Hasan Tevfik Çolakoğlu: Çolakoğlu Dış Tic. Yönetim Kurulu Başkanı.
* Zeynep Bodur Okyay: Kale Grubu Bşk.
* M. Ali Aydınlar: Acıbadem
* Ferit Şahenk: Doğuş Grubu
* Mehmet Cengiz: Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı.
* Kaan Terzioğlu: Turkcell
* Naci Koloğlu: Kolin Yönetim Kurulu Başkanı
* Erdoğan Demirören: Demirören Bşk.
* Ethem Sancak: ES Medya Başkanı.
* Hamdi Akın: TAV Başkanı...
* Ahmet Çalık: Çalık Holding
* Mustafa Latif Topbaş: BİM Yönetim Kurulu Başkanı.
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