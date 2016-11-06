20 amir daha FETÖ’cü çıktı

Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı olmasından sonra Amerika'nın gayrimeşru çocukları FETÖ teröristlerine karşı operasyonlar hız kazandı. Dün itibariyle İçişleri Bakanlığına bağlı 20 mülki amir görevden alındı. Daha önce de İçişleri Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatlarında görevli toplam 8 bin 777 kişi görevden uzaklaştırılmıştı. FETÖ soruşmasında Isparta merkezli 23 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda da 70'in üzerinde kişi gözaltına alındı. Özellikle Nevşehir'deki operasyonda 18 kadın gözaltına alındı. 'Abla' olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne ihanet eden 18 kadın yakalandı. Sakarya'daki soruşturma kapsamında 7 FETÖ teröristi tutuklandı.
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