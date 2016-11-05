Yüzde 'yüz' acı!

İzmir Çiğli'de yaşayan Nazlı Biçer Ertuğ (31) önceki gün evinde aşure yapmak için aynı marka iki düdüklü tencerede buğday kaynattı. Ertuğ, aşure hazırlıklarını sürdürdüğüsırada düdüklü tencerelerden biri bombagibi patladı. Tenceredeki kızgın buharile suyla karışmış olan buğday, Ertuğ'unüzerini kapladı. Büyük acı yaşayan kadın, çığlık atarak kayınvalidesi Şadan Ertuğ'dan yardım istedi. Hastaneye götürülen genç kadının yüzünün büyük bir bölümü ile vücudunun çeşitli yerlerinde, birinci ve ikinci derece yanıklar oluştuğu anlaşıldı. Talihsiz kadının yüzü, neredeyse tanınmayacak hale geldi. Yanık kremiyle tedavisine başlanan Nazlı Ertuğ'un, yaralarının kapanmasından sonra plastik cerrahlarca tedavisinin sürdürüleceği belirtildi.
O FİRMAYA DAVA AÇACAK
Yaşadığı acıyı unutamadığını belirten Nazlı Biçer Ertuğ şunları söyledi: "Aşure yaptığımız sırada düdüklü tencere bomba gibi patladı. Yüzümde ve vücudumda büyük acı hissettim. Güvenli diye aynı firmadan iki tane düdüklütencere aldık. Birisi bu şekildepatlıyor. Bunun sorumlularınınhesap vermesilazım. Ben günlerdirçocuğumu sadece uzaktanseviyorum, öpüpsarılamıyorum. Eminim bu tencereleri kullanan başka kadınlar da vardır. Onların da benim gibi acı yaşamaması içini uyarıda bulunmak istiyorum. Ayrıca firmanın da gerekli cezayı görmesi lazım. Bunun için dava açacağım."
OĞLU DAMUTFAKTAYDI
Üretici firmaya dava açacağını söyleyen Nazlı Biçer Ertuğ, "O an çok büyük acı yaşadım. Gözlerimi dahi açamadım. Benim yaşadığımı başka kadınların yaşamaması için, hukuk mücadelesi vereceğim" dedi. Ertuğ'un yaşadığı bu olaydaki tek tesellisi ise kazadan birkaç dakika önce yanında bulunan 3.5 yaşındaki oğlu Rüzgar'ın, o sırada mutfaktan çıkması oldu.
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