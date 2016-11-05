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Yüzde 'yüz' acı!

Aşure pişiren Nazlı Ertuğ da kurbanı oldu. Tencerenin sıyla, ocak başındaki genç kadının yüzü tanınmayacak hale geldi...

Yüzde yüz acı!
İzmir Çiğli'de yaşayan Nazlı Biçer Ertuğ (31) önceki gün evinde aşure yapmak için aynı marka iki de buğday kaynattı. Ertuğ, aşure hazırlıklarını sürdürdüğü sırada düdüklü tencerelerden biri bomba gibi patladı. Tenceredeki kızgın buhar ile suyla karışmış olan buğday, Ertuğ'un üzerini kapladı. Büyük acı yaşayan kadın, çığlık atarak kayınvalidesi Şadan Ertuğ'dan yardım istedi. Hastaneye götürülen genç kadının yüzünün büyük bir bölümü ile vücudunun çeşitli yerlerinde, birinci ve ikinci derece yanıklar oluştuğu anlaşıldı. Talihsiz kadının yüzü, neredeyse tanınmayacak hale geldi. Yanık kremiyle tedavisine başlanan Nazlı Ertuğ'un, yaralarının kapanmasından sonra plastik cerrahlarca tedavisinin sürdürüleceği belirtildi.

O FİRMAYA DAVA AÇACAK
Yaşadığı acıyı unutamadığını belirten Nazlı Biçer Ertuğ şunları söyledi: "Aşure yaptığımız sırada düdüklü tencere bomba gibi patladı. Yüzümde ve vücudumda büyük acı hissettim. Güvenli diye aynı firmadan iki tane düdüklü tencere aldık. Birisi bu şekilde patlıyor. Bunun sorumlularının hesap vermesi lazım. Ben günlerdir çocuğumu sadece uzaktan seviyorum, öpüp sarılamıyorum. Eminim bu tencereleri kullanan başka kadınlar da vardır. Onların da benim gibi acı yaşamaması içini uyarıda bulunmak istiyorum. Ayrıca firmanın da gerekli cezayı görmesi lazım. Bunun için dava açacağım."

OĞLU DA MUTFAKTAYDI
Üretici firmaya dava açacağını söyleyen Nazlı Biçer Ertuğ, "O an çok büyük acı yaşadım. Gözlerimi dahi açamadım. Benim yaşadığımı başka kadınların yaşamaması için, hukuk mücadelesi vereceğim" dedi. Ertuğ'un yaşadığı bu olaydaki tek tesellisi ise kazadan birkaç dakika önce yanında bulunan 3.5 yaşındaki oğlu Rüzgar'ın, o sırada mutfaktan çıkması oldu.
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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