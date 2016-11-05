Yardım ısırığı

Kocaeli'de yaşayan 23 yaşındaki G.N., bir süre önce psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. İçine bulunduğu zorlu dönemi bir türlü atlatamadı. Ruhsal durumu daha da kötüye gitti. Genç kız dün ise sinir krizi geçirdi. Ailesi sağlıkekiplerinden yardım istedi. Olay yerine giden ekipler, yakınlarına da saldıran kızı sakinleştirmek istedi. Ancak başarılı olamadı. Çılgınadönen G.N. kendisine yardımetmek isteyen 112 personeliO.S.'nin elini ısırdı. Bu nedenle polis ekiplerine haber verildi. Sakinleştirilen genç kız, yaraladığısağlık görevlisinin de içindebulunduğu ambulansla hastaneyekaldırılarak tedavi altına alındı. G.N.'nin ısırması sonucunda elinden yaralanan O.S. de eline pansuman yaptırarak görevine devam etti.
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