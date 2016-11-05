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Yardım ısırığı

Psikolojik sorunları olan genç kız, kendisine yardım etmek isteyen sağlık görevlisini ısırdı

Yardım ısırığı
Kocaeli'de yaşayan 23 yaşındaki G.N., bir süre önce psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. İçine bulunduğu zorlu dönemi bir türlü atlatamadı. Ruhsal durumu daha da kötüye gitti. Genç kız dün ise sinir krizi geçirdi. Ailesi sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine giden ekipler, yakınlarına da saldıran kızı sakinleştirmek istedi. Ancak başarılı olamadı. Çılgına dönen G.N. kendisine yardım etmek isteyen 112 personeli O.S.'nin elini ısırdı. Bu nedenle polis ekiplerine haber verildi. Sakinleştirilen genç kız, yaraladığı sağlık görevlisinin de içinde bulunduğu ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. G.N.'nin ısırması sonucunda elinden yaralanan O.S. de eline pansuman yaptırarak görevine devam etti.
  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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