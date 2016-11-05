Tutuklandılar

TEPKİLERİN HEPSİ ALMAN MALI
Tutuklama kararı üzerine ABD ve Avrupa Birliği karalar bağladı! ABD Büyükelçiliği, Twitter üzerinden bir açıklama yayınladı. Açıklamada "Dost ve müttefik olarak derinden rahatsısız" mesajı yayınlandı. Türkiye'de bulunan Alman bakan Maria Böhmer, HDP Meclis Grubu'nu ziyaret etti. Alman Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Cem Özdemir ise "İncirlik'teki Alman askerlerin ile büyükelçiyi çekelim" diyerek saçmaladı. Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck "dehşete düştüğünü" açıkladı! Almanya saçmalarken üst akıl Türkiye'de de sahneye çıktı. AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin çağrısı üzerine AB Büyükelçileri Ankara'da olağanüstü toplantı yaptı. Serbest bırakılan Sırrı Süreyya Önder ve Avrupa'da saklanan Faysal Sarıyıldız'a İngiltere sahip çıktı. BBC'ye konuşan Sarıyıldız, "Batı'dan Doğu'ya herkes sokaklara çıksın" çağrısı yaptı.
SABIKALARI KABARIK
► Abdullah Zeydan: PKK operasyonlarını protesto edip "PKK sizi tükürüğüyle boğar" demişti.
► Mehmet Ali Aslan: Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde, öldürülen ve PKK'nın Sur sorumlusu olan 'Çiyager' kod adlı Cihat Türkan'ın cenazesine katılmıştı.
►Nursel Aydoğan: 2 Ağustos 2014'te, Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde yaralanan 2 teröristin tedavilerini yaptırdı.
►Selma Irmak: 2010 yılında Cizre'de öldürülen PKK'lı Abdullah Hezer için düzenlenen anma programına katıldı.
►Ziya Pir: Tunceli'de öldürülen 4 PKK'lının cenazesine katıldı.
►Ferhat Encü: Uludere'de halkı galeyana getirip bölgeyi ziyaret eden kaymakamın yaralanmasına neden oldu.
►Tuğba Hezer Öztürk: Tunceli'de öldürülen Sıdıka Yıldız adlı teröristin Van'daki cenaze töreninde tabut taşıdı.
►Faysal Sarıyıldız: PYD'ye silah taşıyan bir teröristi Ceylanpınar'a götürdü.
►İmam Taşçıer: FETÖ'nün Abant buluşmasında "Doğu'da yaşananlar Batı'ya sıçrayacaktır" diye tehdit savurdu.
►İdris Baluken: Siirt'te öldürülen PKK'lı teröristin cenazesine katıldı.
►Gülser Yıldırım: Mardin'deki PKK kutlamasında "Bu, zalim ve mazlumun savaşıdır" dedi.
SİYASET SUÇUN KALKANI OLMAZ
Başbakan Binali Yıldırım, HDP'ye yönelik gözaltılar ile ilgili açıklamalar yaptı. Yıldırım şöyle konuştu: "Mahkemeler, dokunulmazlıkları kaldırılan 154 milletvekili hakkında çağrı yapmışlar. HDP'li milletvekilleri dışında tamamı ifadesini vermiş. HDP'den sadece 1 tanesi gitmiş, 54 tanesi bu çağrıya uymamıştır. Hukukun üstünlüğünü tanımamıştır. Yapılan işlem, mahkemelerin yaptığı çağrıyı yerine getirmemesi üzerine gerçekleşen işlemdir."
AVRUPA'DA SERBEST
İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimindeki Berga kasabasının kadın belediye başkanı Montse Venturos, mahkeme çağrısına kayıtsız kalması nedeniyle dün gözaltına alındı. HDP'li vekiller gibi mahkemenin çağrılarına uymayan başkan belediye binasına asılan ayrılıkçı Katalan flamasıyla ilgili olarak zorla gözaltına alındı. Avrupa Birliği içinde bu gözaltı için hiçbir tepki verilmedi.
HDP EŞ BAŞKANI FİGEN YÜKSEKDAĞ
Suruç'ta yaptığı konuşmada, "Biz sırtımızı YPJ'ye, YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. Bunu söylemekte ve savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz" ifadelerini kullandı.
HDP EŞ BAŞKANI SELAHATTİN DEMİRTAŞ
6-8 Eki m 2014'te Diyarbakır başta olmak üzere ülke genelinde Kobani'de yaşanan olaylar bahane edilerek halkın sokağa dökülmesi yönünde yaptığı çağrı sonrası çıkan olaylarda 55 kişi hayatını kaybetti.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER
Katıldığı bir PKK'lının cenazesinde terörist için 'şehit' derken 'böyle bir ölüm hepimize nasip olsun' ifadelerini kullanmıştı. Önder serbest bırakıldı.
Leyla Birlik : Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde bir polisi şehit eden patlayıcı uzmanı Ferhad kod adlı teröristi aracıyla kaçırdı. Makam şoförlüğünü de bir başka PKK'lı yapıyordu.
Gürsel Yıldırım, PKK'nın ilk kanlı eylemini yaptığı günü mutlulukla kutlamıştı.
Tuğba Hezer Öztürk, yurt dışına kaçtığı için gözaltına alınmadı.
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