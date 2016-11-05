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den çıkış yok

Tünelden çıkış yok
Güvenlik güçlerimiz, hainlere geçit vermedi. Bu durum ile Suriye'deki uzantısı olan arasındaki bağı da kesti! Ancak hainler, bu kez kalleş bir plan denedi. ile Suriye'nin Kamışlı İlçesi arasında teröristler tarafından bir inşa edildi. 7 metre derinlikte ve 700 metre uzunlukta olan tünel, güvenlik güçlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. TSK'nın tespit ettiği tünel imha edildi.
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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