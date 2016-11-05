Tünelden çıkış yok

Güvenlik güçlerimiz, hainlere geçit vermedi. Bu durum terör örgütüPKK ile Suriye'deki uzantısı olan YPG arasındaki bağı da kesti! Ancak hainler, bu kez kalleş bir plan denedi. MardinNusaybin ile Suriye'nin Kamışlı İlçesi arasında teröristler tarafından bir tünel inşa edildi. 7 metre derinlikte ve 700 metre uzunlukta olan tünel, güvenlik güçlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. TSK'nın tespit ettiği tünel imha edildi.
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