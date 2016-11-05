TSK'dan dev operasyon!

Terörle mücadele kapsamında Hakkari, Şırnak, Diyarbakır ve Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensubu 14 terörist ölü olarak ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden terör operasyonlarına ilişkin bilgi verildi.

HAKKARİ

Buna göre, Hakkari Çukurca'da devam eden operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda 11 el bombası, 1 kalaşnikof piyade tüfeği, 7 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 telsiz ele geçirildi.

ŞIRNAK

Güvenlik güçleri Şırnak merkezde ise bölücü terör örgütü mensubu 7 teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonda ayrıca bir adet biksi makineli tüfek, 4 dolu kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 el bombası ele geçirildi.

MUŞ

Muş merkezde, 18 sığınak, 9 mevzi, 3 avcı boy çukuru, 3 depo belirlenerek, buralarda ele geçirilen muhtelif yaşam malzemeleri yerinde imha edildi.

DİYARBAKIR

Diyarbakır Lice'de bölücü terör örgütü mensubu bir terörist etkisiz hale getirilirken, bir kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 34 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, bin 150 kilogram kubar esrar ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

VAN

Güvenlik güçlerince yürütülen arazi aramasında Van Edremit'te tespit edilen 30 litre sıvı amonyum nitrat ve bir antitank mayını ile Şırnak merkezde tespit edilen bir el yapımı patlayıcı imha edildi.

MARDİN

Mardin Nusaybin'de terör örgütünün barınma alanlarından kaçan PYD bölücü terör örgütü mensubu bir terörist silahsız ve teçhizatsız teslim oldu.

KUZEY IRAK

Irak'ın kuzeyinde Zap bölgesi ile Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi.