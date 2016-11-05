Tele-tokat

Sahtekarlar, bu kez yakayı ele verdi! Konya’da yaşayan emekli Mustafa Orhan B.’nin toplam 200 bin lirasını alan dolandırıcılar, güvenlik güçleri tarafından ele geçirildi. Talihsiz adam kandırıldığını emniyete çağırıldığında öğrendi.
Telefon dolandırıcıları, vatandaşların yıllardır biriktirdiği emeklerine göz dikti. Yetkililerin tüm uyarılarına rağmen binlerce insanı mağdur etti. Sahtekarların son oyunu geçtiğimiz Çarşamba günü Konya'da gerçekleşti. Dolandırıcılar, Selçuklu İlçesi'nde yaşayan emekli Mustafa Orhan B. (63) ile iletişime geçti. Kendilerini polis olarak tanıtan sahtekarlar 'FETÖ hesabınızı ele geçirdi. Hesabınız üzerinde işlem yapıyor. Biz sizi aklayacağız ancak hesabınızdaki paranızı çekip bize verin' dedi.
GÖZLERİ DOYMADI...
Aldığı haber üzerine paniğe kapılan Mustafa Orhan B., eve gelen sözde polise 2 bin lira ve 20 bin lira değerinde altın verdi. Gözü doymayan sahtekarlar bu defa Mustafa Orhan B.'nin banka hesabında bulunan paraya göz dikti. Dolandırıcıların iyice korkuttuğu talihsiz adam çaresiz bankaya giderek 93 bin lirayı ve başka bir banka hesabında bulunan 86 bin lirayı da çekerek dolandırıcılara teslim etti. Ancak güvenlik güçleri,bu hainlere geçit vermedi.
DAHA ÖNCE DE YAPMIŞLAR
Dolandırıcı Ahmet Ç. (29) ile Hamdullah Ç.'yi yüklü miktarda parayla kaçmak üzereyken Konya- Ereğli yolu üzerinde ele geçirdi. İki dolandırıcının Konya'ya gelmeden önce Bursa'da yaşlı bir kadını da 10 bin lira dolandırdıklarını öğrenildi. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dolandırıldığını emniyetegeldiğinde öğrenen MustafaOrhan B.'ye para ve altınlarıpolis ekipleri tarafındanteslim edildi.
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