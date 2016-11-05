Tam gaz operasyon

TSK, Fırat Kalkanı operasyonunun 73'üncü gününde bölgedeki son durumu haritayla ortaya koydu. Haritaya göre Kilis Öncü'den 27 kilometre, Elbeyli'den 19 kilometre, Çobanbey'den 9 kilometre içeriye girildi. Türkiye'nin desteklediği ÖSO güçleri şuana kadar 1350 kilometrekarelik alanda, 170 köyün kontrolünü ele geçirdi. Ayrıca Öncü'den Shahba Barajı'na kadar 300 kilometrekarelik bir derinlikte kontrol sağlandı. Haritada ayrıca sonraki hedef olarak gösterilen DEAŞ'ın kontrolündeki El Bab'a ÖSO güçlerinin mesafesi 14 kilometre, PYD'nin 19 kilometre, Esad rejiminin ise 10 kilometre mesafede olduğu görüldü. Bu arada Musul'dan da kaçış başladı. Aralarında kadın ve çocukların da olduğu birlerce kişi, araçları ile araç bulamayanlar ise TIR, kamyon ve traktör kasalarını doldurarak çatıyma b ölgesinden uzaklaşmaya çalıştı.
ALÇAK SALDIRI
Erbil yakınlarındaki Hazır mülteci kampına yönlendirilen aileler, beyaz bayrak sallayıp zafer işareti yaparak yola devam etti. Çatışma bölgesinden kaçan ailelerin büyük sevinç yaşamaları dikkati çekti. Öte yandan DEAŞ'lı teröristler Türk askeri birliklerinin bulunduğu iki bölgeye havan topu ve roketli saldırı düzenledi. Saldırıda 1 asker
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.