Suç ve ceza!

11. DURUŞMADA KARAR
Katillerin yakalanması için güvenlik kameraları incelemeye alındı. Yapılan araştırmada Cansu'nun en son restoranda garson olarak çalışan Necati Demir (25) ve Mehmet Poyraz Çalhan (18) ile yolda yürürken görüldüğü saptandı. Gözaltına alınan zanlılar, tutuklandı. 2 şüpheli hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ancak sanıklar, 24 Haziran'daki duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı! Kaya ailesi ve kadın hakları savunucular ise katillerin en ağır cezayı alması için ayaklandı. Tüm Türkiye davaya odaklandı. Ve 11'inci duruşmada karar çıktı. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Mehmet Poyraz Çalhan ve Necati Demir katıldı.
KARAR ALKIŞLANDI
Duruşma salonunda, Cansu'nun ailesinin yanı sıra davayı izleyen Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcileri de vardı. Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan sanıklardan Demir'i "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli cinsel istismar" suçundan 27 yıl, "kişiyi hürriyetten yoksun kılma" suçundan 9 yıl, Çalhan'ı ise "kasten öldürme" suçundan 24 yıl, "cinsel istismar" suçundan 12 yıl, "kişiyi hürriyetten yoksun kılma" suçundan ise 6 yıl hapisle cezalandırıldı. Mahkeme kararı, salonda alkışlarla karşılandı. Katillere ceza yağması, Cansu'nun ailesine buruk bir mutluluk yaşattı.
'BAŞKA CANSULAR ÖLMESİN'
Öldürülen Cansu'nun babası Osman Kaya, sanıklara verilen cezayla ilgili "Katiller hak ettikleri cezayı aldılar. Buruk bir sevincimiz var. Ne ceza alırlarsa alsınlar Cansu geri gelmeyecek. Bundan sonra başka Cansular ölmesin" dedi. Yeniden tutuklanarak cezaevine gönderilen katiller ise karara tepki gösterdi. Zanlılardan Necati Demir "Daha Yargıtay aşaması var" derken, Çalhan, "Her şeyin bir zamanı var" demesi tepki çekti.
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