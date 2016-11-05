Şırnak'ta hain terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Şırnak'ta, PKK'lı teröristlerce döşenip gizlendiği değerlendirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 4 çocuğun yaralandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Şırnak'ta patlayıcının infilak etmesi sonucu 6 çocuğun yaralandığı belirtildi.

Olayın ardından çocukların Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:

"İlimiz merkezde bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden döşenip gizlendiği değerlendirilen bir patlayıcının patlaması sonucu 6 çocuğumuz yaralanmıştır. Çocuklarımız hemen Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılmışlar ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 çocuğumuz hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden çocuklarımıza Allah'tan rahmet, yaralı çocuklarımıza acil şifalar, ailelerine sabırlar diliyoruz."

Açıklamada, olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.