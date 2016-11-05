Şırnak'ta hain terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var

Şırnak'ta, PKK'lı teröristlerce döşenip gizlendiği değerlendirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 4 çocuğun yaralandığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Şırnak'ta patlayıcının infilak etmesi sonucu 6 çocuğun yaralandığı belirtildi.
Olayın ardından çocukların Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, şöyle denildi:
"İlimiz merkezde bölücü terör örgütü mensuplarınca daha önceden döşenip gizlendiği değerlendirilen bir patlayıcının patlaması sonucu 6 çocuğumuz yaralanmıştır. Çocuklarımız hemen Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılmışlar ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 çocuğumuz hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden çocuklarımıza Allah'tan rahmet, yaralı çocuklarımıza acil şifalar, ailelerine sabırlar diliyoruz."
Açıklamada, olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.
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çocuklar geleceğimiz bizim...çocuklarımıza kıymayın hainler, ALLAH çarpar. siz hain oldunuz ise, çocukların ne günahı varjQuery111007388131918045093_1478358466119? vicdansızlar...
pkk denilen katiller artik cocuklarimizi hedef aldi ey kürt kardaslar daha nereye kadar pkk ve hdp ye esir kalacaksiniz cocuklarimizi öldürmeye pkk ve hdp ye neden izin veriyorsunuz türk kürt omuz omuza vurun terörist denilen bu domuza .
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