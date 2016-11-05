İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Şırnak Belediyesine Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu görevlendirildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevden alınan Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan'ın yerine Şırnak Vali Yardımcısı Bedirhanoğlu getirildi.
Bedirhanoğlu'nun İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevini de yürüttüğü öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.