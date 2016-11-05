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Belediyesi'ne kayyum atandı

İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevden alınan Belediye Başkanı'nın yerine Vali Yardımcısı görevlendirildi.

Şırnak Belediyesine kayyum atandı

İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Belediyesine Vali Yardımcısı görevlendirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında görevden alınan Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan'ın yerine Şırnak Vali Yardımcısı Bedirhanoğlu getirildi.

Bedirhanoğlu'nun İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevini de yürüttüğü öğrenildi.
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi 12:23
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