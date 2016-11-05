Şırnak belediyesinde patlama

Bugün kayyum atanan Şırnak Belediyesi'nde güvenlik güçlerince yapılan aramalar sırasında PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirildiği tahmin edilen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada bir güvenlik görevlisi hafif şekilde yaralandı. Tuzaklanmış bir patlayıcı da etkisiz hale getirildi.
Şırnak belediyesine atanan kayyumun ardından güvenlik güçleri tarafından belediye binasında yapılan aramada patlama meydana geldi. Patlamada 1 güvenlik görevini yaralandı. Konu ile ilgili Şırnak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Şırnak Belediyesinde güvenlik kuvvetlerimizce yapılan detaylı arama esnasında Bölücü Terör Örgütü mensuplarınca önceden yerleştirildiği değerlendirilen tuzaklanmış bir adet el yapımı patlayıcı patlamış, bir adet el yapımı patlayıcı da patlamadan etkisiz hale getirilmiştir. Meydana gelen patlamada bir güvenlik görevlimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Konu ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir" denildi.
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serefsiz anf teror sitesi sanki turkiyede dunyada her yerde protesto varmis gibi gosteriyor , sirf milleti sokaga dokme psikolojisi
PATLAMALARDA TERÖRISTLERIN ÖLDÜRDÜGÜ POLIS ASKER SIVILER AVRUPANIN AKLINA GELIYORMU GÖRDÜNÜZMÜ BEYLER AVRUPANIN GÖRDÜGÜ SEVDIGI YALNIZ TERÖRISTLERDIR TÜRKIYENIN EN BÜYÜK DÜSMANI AVRUPA VE AMERIKADIR:
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