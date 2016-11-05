Silahlar konuştu

Kırıkkale'de önceki gün aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen 4 kişi arasında tartışma çıktı. Taraflar silahlarını sarıldı. Mermiler havada uçuştu. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Ömer Yasin Gümüş (29), Sinan Özmuk (35) ve Hakan Salar (37) yaralandı. Gümüş ile Salar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Özmuk'un ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.



Funda YÜKSEL