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Renim’e can olalım

Suriyeli Renim’e 2 yıl önce Akdeniz anemisi teşhisi kondu. İlik nakli olması gereken minik kıza uygun donör, Almanya’da bulundu. İliğin getirilmesi için gerekli olan 3 bin 500 lirayı bulamayan aile, hayırseverlerden yardım istedi...

Renim’e can olalım
Suriye'de yaşayan Muhammed Derviş (36) ve Ayşe Ebiş (30) çifti, ülkelerinde yaşanan Esad zulmünden kaçıp Türkiye'ye geldi. Burada yeni bir hayat kurmayı planlayan ailenin zor günler kapısını çaldı. Kızları Renim Abdullah (6), 4 yıl önce rahatsızlandı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürülerek tedavisine başlandı. 2 yıl önce de Akdeniz anemisi teşhisi konulan minik kıza ilik nakli yapılması gerektiği açıklandı. Uygun donör aramalarına başlayan aile İstanbul Kemik İliği Bankası'na (KİBANK) başvuru yaptı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR...
Türkiye'de uygun iliğin bulunamamasının ardından ailenin izniyle yurt dışında aramalara başlandı. Bir süre sonra mutlu haber Almanya'dan geldi. Ancak minik Renim'in iyileşmesi için gerekli olan ilik için 999 Euro (3 bin 500 lira) ödenmesi gerekliydi. İnşaatlarda gündelik işlerde çalışan baba, kızın tedavisi için gereken parayı denkleştiremedi. Bu parayı ödemeye güçlerinin olmadığını söyleyen anne Ayşe İbiş, şunları söyledi: "Kızım 6 yaşına bastı ve hala tedavi görüyor. Benim imkanım yok bu nakli yaptırmaya. Bebeğimin iyileşmesi için yardım bekliyorum."
  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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