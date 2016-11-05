Renim’e can olalım

Suriyeli Renim’e 2 yıl önce Akdeniz anemisi teşhisi kondu. İlik nakli olması gereken minik kıza uygun donör, Almanya’da bulundu. İliğin getirilmesi için gerekli olan 3 bin 500 lirayı bulamayan aile, hayırseverlerden yardım istedi...
Suriye'de yaşayan MuhammedDerviş (36) ve Ayşe Ebiş (30) çifti,ülkelerinde yaşanan Esad zulmünden kaçıpTürkiye'ye geldi. Burada yeni bir hayatkurmayı planlayan ailenin zor günler kapısınıçaldı. Kızları Renim Abdullah (6), 4 yıl öncerahatsızlandı. Çukurova Üniversitesi TıpFakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürülerektedavisine başlandı. 2 yıl önce de Akdenizanemisi teşhisi konulan minik kıza ilik nakliyapılması gerektiği açıklandı. Uygun donöraramalarına başlayan aile İstanbul Kemikİliği Bankası'na (KİBANK) başvuru yaptı.
TEDAVİSİ SÜRÜYOR...
Türkiye'de uygun iliğin bulunamamasınınardından ailenin izniyle yurt dışındaaramalara başlandı. Bir süre sonra mutluhaber Almanya'dan geldi. Ancak minikRenim'in iyileşmesi için gerekliolan ilik için 999 Euro (3bin 500 lira) ödenmesigerekliydi. İnşaatlardagündelik işlerde çalışanbaba, kızın tedavisiiçin gereken parayıdenkleştiremedi.Bu parayı ödemeyegüçlerininolmadığınısöyleyen anne Ayşeİbiş, şunları söyledi:"Kızım 6 yaşınabastı ve halatedavi görüyor.Benim imkanım yokbu nakli yaptırmaya.Bebeğimin iyileşmesiiçin yardım bekliyorum."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.