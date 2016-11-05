Polis katili serbest

Adana'da polis memuruna çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan sürücü tahliye edildi. Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 3. duruşmasına, tutuklu sanık Nezir Gültekin ile trafik kazasında ölen 19 yıllık polis memuru Hakkı Un'un (44) eşi Asiye Un ve avukatları katıldı. Duruşmada, sanık şoförün kaza sırasında yanında bulunan Seda Toprak, sürücü Nezir Gültekin'in Çatalan Köprüsü'nde otomobili durdurup alkol aldığını söyledi. Ölen polis memurunun eşi Asiye Un ise sanıktan şikayetçi olup cezalandırılmasını istedi.
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