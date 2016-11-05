PKK yuvalarından etti

Terör örgütü PKK, dün Diyarbakır'da sahneye çıktı. Bomba yüklü aracı patlattı.Saldırı, en çok bölgede yaşayan sivillerietkiledi. Patlamanın olduğu bölgedebulunan onlarca binada büyük hasarmeydana geldi. Evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar, bölgeden göç etmeye başladı. Diyarbakırlılar, kullanılabilirdurumda olan ev eşyalarını araçlarayükleyerek evlerinden ayrılmakzorunda kaldı. Gözyaşları içinde yuvalarını terk eden vatandaşlar, hainlere lanet yağdırdı. Devlet ise mağdur vatandaşlar için yeni yerleşim yerleri hazırladı.
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