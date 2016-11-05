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yuvalarından etti

PKK yuvalarından etti
Terör örgütü , dün 'da sahneye çıktı. Bomba yüklü aracı patlattı. Saldırı, en çok bölgede yaşayan sivilleri etkiledi. Patlamanın olduğu bölgede bulunan onlarca binada büyük hasar meydana geldi. Evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar, bölgeden etmeye başladı. Diyarbakırlılar, kullanılabilir durumda olan ev eşyalarını araçlara yükleyerek evlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Gözyaşları içinde yuvalarını terk eden vatandaşlar, hainlere lanet yağdırdı. Devlet ise mağdur vatandaşlar için yeni yerleşim yerleri hazırladı.
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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