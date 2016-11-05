“PKK-FETÖ” ittifakına çalışan HDP, siyasi zemini kaybetti

♦ 15 TEMMUZ KIRILMA NOKTASI: Darbe girişimi kırılma noktası oldu. FETÖ ülkeyi kana buladı.PKK, hemen ertesinde FETÖ'yü destek mahiyette eylemler yapmaya devam etti. Tonlarca patlayıcıyla sivilleri hedef aldı.
♦ FETÖ'YE DESTEK VERDİLER: HDP, bu süreçte teröre karşı duruş ortaya koyup demokrasiye sahip çıkmadı. FETÖ'ye destek verip, PKK'nın yanında durdu. HDP, siyasi zemini kaybetti, toplumla ipleri koptu.
♦ HALKIN TEPKİSİ BÜYÜDÜ: Darbe teşebbüsüne karşı canını ortaya koyan milletin hukuku hiçe sayan HDP'ye tepkisi büyüdü. HDP'nin PKK ile işbirliğini bölge insanı da kabul etmiyor. Teröre ses çıkarmayarak siyasi uzantısı olduğunu kabul etti. Bu tablo siyaseten sürdürülebilir değil. Yargı yetkisini kullanır.
♦ MECLİS'İ PROPAGANDA İÇİN KULLANDILAR: HDP parlamento zeminini de örgüt propagandası için kullanmaya başladı. HDP'lilerin 6-7 Ekim olaylarında yapılan açıklamalar nedeniyle onlarca kişi yaşamını yitirdi. Yüzlerce sivilin yaşamını yitirdiği terör saldırılarının arkasından bile PKK propagandasına devam edildi.
♦ İFADE OLAYINI PROVAKE ETTİLER: Dokunulmazlığı kaldırılan 53'ün üzerinde milletvekili bulunuyor. 6-7 Ekim olaylarının ardından başlatılan bir soruşturma süreci söz konusu. İfadeye çağrılmalarına karşın bunu provoke ettiler.
♦ HUKUK DEVLETİ İLKELERİNİ ÇİĞNEDİLER: HDP'liler ifade vermeye gitmedi. Hukuk devletini tanımayan bir zihniyete izin verilemez. Hiç kimsenin, hiçbir partinin bu konuda ayrıcalığı olamaz.
♦ TERÖRE KARŞI KARARLILIK: Terörle mücadelede sonuna kadar gidilecek. Devlet güvenliği tesis için kararlılık sürrecek.
♦ BÖLGE HİZMET İSTİYOR: Örgütün eylemlerini şehirlere taşıması sivil odaklı saldırıları halkı bezdirdi. PKK gibi HDP'nin de kendilerine zarar verdiğini görüyorlar. Bölge insanı HDP'li belediyelere kayyum atanmasından memnun. Artık hizmet isteniyor.. Bu konudaki talepleri sokaklara da yansıyor.
♦ MİLLET CEVABINI VERDİ: Tehdit, şantaj altında yaşamak istemediğini gösteren millet, PKK, HDP'nin kendisi için mücadele ettiğine inanmıyor.
♦ ÇUKUR SİYASETİ: HDP Meclis'e 80 milletvekili ile geldi. Siyaseten varlık göstermediler. PKK'ya tepki göstermek yerine çukur-barikat siyasetine destek vermeye devam etti.
♦ YENİ ATAMALAR OLABİLİR: Terör örgütü ile işbirliği ortaya konulan diğer HDP'li belediyelere de kayyum atanacak.
SABAH
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