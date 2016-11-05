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uçağı faciadan döndü

Pegasus uçağı faciadan döndü
İstanbul'dan kalkan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının, Moskova yakınlarında havada bir başka yolcu uçağı ile çarpışma tehlikesi atlattığı bildirildi. "Pegasus uçağı faciadan döndü" iddiasını bir Rus yetkili dillendirdi. Bu açıklamanın ardından yeni bir tartışma alevlendi. Devlet Sivil Uçuşlar Düzenleme Kurumu başkanı Nikolay İvaşov olayı doğrularken, Rusya Sivil Havacılık Kurumu Rosviatsia yetkilisi Sergey İzvolski ise iddiayı "Böyle bir olay yaşanmadı" diyerek iddiaları reddetti.
Etiketler:
  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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