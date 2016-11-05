Pegasus uçağı faciadan döndü

İstanbul'dan kalkan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının, Moskova yakınlarında havada bir başka yolcu uçağı ile çarpışma tehlikesi atlattığı bildirildi. "Pegasus uçağı faciadandöndü" iddiasını bir Rus yetkili dillendirdi. Bu açıklamanın ardından yeni bir tartışma alevlendi. Devlet SivilUçuşlar Düzenleme Kurumubaşkanı Nikolay İvaşov olayı doğrularken, Rusya SivilHavacılık Kurumu Rosviatsiayetkilisi Sergey İzvolski ise iddiayı "Böyle bir olay yaşanmadı" diyerek iddiaları reddetti.
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