Özdemir’den yeni “hain” çağrı

Alman Yeşiller Partisi Eşgenel Başkanı Cem Özdemir, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığını sürdürüyor. Tüm partileri örgütleyerek Türkiye'ye sözde Ermeni Soykımı iftirası attıran Özdemir şimdi de Türkiye ile Almanya'nın arasının gerilmi fırsat bildi. Büyük bir heyecanla televizyonların karşısına çıkan Özdemir, "Alman Meclisi'nde temsil edilen tüm demokratik partileri birlikte hareket etmeye çağırıyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdogan'ın tavrına protesto, tek ses halinde hareket etmemiz durumunda daha da ağırlık kazanır" dedi. Özdemir, Alman Büyükelçi'nin de Ankara'dan geri çağırılmasını istedi.



Türkiye'ye yönelik çıkışlarıyla prim yapmak isteyen Almanya Kürt Toplumu Başkanı Ali Ertan Toprak da, HDP milletvekillerine yönelik operasyon nedeniyle AB ve NATO'dan Türkiye'ye baskı yapmasını istedi. Toprak, Türkiye ile AB arasındaki tam üyelik görüşmelerinin durdurulmasını, mülteci anlaşmasının iptal edilmesini, Türkiye'ye silah satışlarının da durdurulmasını talep etti.