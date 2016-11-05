Özal'a son görev

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kardeşi, eski bakanlardan Korkut Özal, dün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Korkut Özal'ın yeğeni Ahmet Özal'ın da aralarında bulunduğu yakınları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ve birçok eski bakan ve milletvekili katıldı. Devlet erkanının dışında binlerce vatandaş da Fatih Camii'ndeki törende hazır bulundu. Korkut Özal'ın tabutuna Türk bayrağı örtülürken, cenaze namazını İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran kıldırdı. Korkut Özal'ın cenazesi, Yeni Topkapı Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.