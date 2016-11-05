Ölüme bir kala!

Akıllara durgunluk veren kaza dün İstanbul Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy- Sancaktepe gişelerinde yaşandı. Şişli'de bir finans şirketinde çalışan 43 yaşındaki Selda Arpacı işe gitmek üzere otomobiliyle yola çıktı. Yeni açılan bağlantı yolunu kullanarak TEM Otoyolu'na çıkmak isteyen Arpacı, tam gişelerden geçtiği sırada inanılmaz bir kaza yaşandı. Gişenin kapalı olduğu zamanlarda otomatik bariyere ek olarak kullanılan 'engelleyici' metal bariyer, rüzgarın etkisiyle bir anda açıldı. Aracın ön camından giren bariyer yan camdan çıktı. Bariyerin sıyırıp geçtiği kadın ölümden döndü. Sağ elinden yaralanan Selda Arpacı, kazanın ardından büyük şok yaşadı. Kaza haberi alan eşi de bölgeye geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili tutanak tuttu. Olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan Selda Arpacı "Gişe açık görünüyordu. Otomatik bariyer kapalıydı ama diğerini hiç fark etmedim. Tam geçtiğim sırada bir anda cam patladı. Hemen frene bastım. Neye uğradığımı şaşırdım. Bariyerin saplandığını görünce gözlerime inanamadım. Ucuz atlattım" diye konuştu.



■ Mesut ALTUN