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alev aldı

Okul servisi alev aldı
Bodrum Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mustafa Kocaköse'nin kullandığı servis minibüsünün motor kısmından hareket halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Kocaköse, panik yaşayan öğrencileri hemen tahliye edip araçtan uzaklaştırdı. Minibüsün motor kısmındaki dumanlar büyüyerek aleve döndü. Bu sırada yoldan geçen sürücüler, Mustafa Kocaköse'nin imdadına yetişti. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri ı kontrol altına aldı. Küle dönen araç kullanılamaz hale geldi.
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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