Okul servisi alev aldı

Bodrum Anadolu Lisesi öğrencilerini taşıyan Mustafa Kocaköse'nin kullandığıservis minibüsünün motor kısmındanhareket halindeyken dumanlaryükselmeye başladı. Kocaköse, panik yaşayan öğrencileri hemen tahliye edip araçtan uzaklaştırdı. Minibüsün motor kısmındaki dumanlar büyüyerek aleve döndü. Bu sırada yoldan geçen sürücüler, Mustafa Kocaköse'nin imdadına yetişti. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Küle dönen araç kullanılamaz hale geldi.
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