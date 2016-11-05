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Küçük savaşçı!

Küçük savaşçı!
Tunahan bebek, Eskişehir'de geçtiğimiz Nisan ayında 23 haftalıkken dünyaya geldi. 600 gram doğan minik Tunahan'ın bir süre sonra bağırsaklarında sorun tespit edildi. 6 ayda 4 ameliyat geçiren Tunahan, sonunda sağlığına kavuştu! Küçük savaşçının doktoru Mehmet Çiftçi, "Tunahan'ın ince bağırsaklarının tamamında ciddi bir dolaşım bozukluğu vardı. Biz bu hastalık süresince bağırsakları devre dışı bırakarak tedavi yöntemimizi tamamladık" dedi. Bebeğinin sağlığına kavuşmasından oldukça mutlu olan anne Seval Uzun ise şunları söyledi: "Şimdi bebeğim 6 aylık ve 4 kilogram ağırlığında. Oğlum kucağımda çok şükür."
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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