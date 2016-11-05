Küçük savaşçı!

Tunahan bebek, Eskişehir'de geçtiğimiz Nisan ayında 23 haftalıkken dünyaya geldi. 600 gram doğan minikTunahan'ın bir süresonra bağırsaklarındasorun tespit edildi. 6 ayda 4 ameliyat geçiren Tunahan, sonunda sağlığına kavuştu! Küçük savaşçının doktoru Mehmet Çiftçi, "Tunahan'ın ince bağırsaklarının tamamında ciddi bir dolaşım bozukluğu vardı. Biz bu hastalık süresincebağırsakları devredışı bırakarak tedaviyöntemimizi tamamladık"dedi. Bebeğinin sağlığına kavuşmasından oldukça mutlu olan anne Seval Uzun ise şunları söyledi: "Şimdi bebeğim6 aylık ve 4 kilogramağırlığında. Oğlumkucağımda çok şükür."
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