Sabah Yazarı Melih Altınok "Kayıtlara geçsin, HDP'liler ifadeye çağrıldı diye PKK 9 vatandaşı öldürdü!" başlıklı köşe yazısıyla HDP ile PKK arasındaki terör iş birliğini gözler önüne serdi.



İşte 05.11.2016 tarihli o köşe yazısının tamamı:



Burası bir hukuk devleti. Herkes yargı tarafından çağrıldığında gidip ifadesini veriyor. Savunma hakkını kullanıyor. Zaten dünyada, adaletin sağlanmasının başka bir yolu yöntemi de henüz keşfedilmedi.

Parlamento geçtiğimiz aylarda bu konudaki bir istisnayı daha aştı. Bir defaya mahsus olmak üzere, ifade verebilmeleri için tüm milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırdı.

Ak Parti'den 29, CHP'den 55, HDP'den 53 ve MHP'den 10 vekilin mahkeme dosyaları raflardan indirildi.

Ve haklarındaki yargısal süreçlerin dondurulduğu milletvekilleri gidip ifadelerini verdiler. Bu isimlerin arasında MHP Lideri Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da vardı.

Ne var ki yargı önünde hepimizin eşit olduğu bu ülkede kendini daha eşit sananlar var.

Evet, HDP'den bahsediyorum. Bazı HDP yöneticileri, aylardır Cumhuriyet'in savcıları tarafından davet edildikleri halde çağrılara yanıt vermediler. Bu da yetmiyormuş gibi, Türk halkını iç savaş çıkarmakla tehdit ettiler.

Yargı perşembe gece yarısı devreye girip, ifadeye gelemeyen HDP'liler hakkında yakalama kararı çıkarttı. Gözaltına alınan bazı parti yöneticileri ve milletvekilleri tutuklanırken kimileri serbest bırakıldı.

Keşke hikâye burada bitseydi. Ama ne yazık ki, hukuk devletinin ve sokaktaki vatandaşın sinir uçlarını kaşıyarak olacaklara zemin hazırlayanlar, yine giderayak yaptılar yapacaklarını...

PKK, yani HDP'nin illegal kanadı, Diyarbakır'ı kana buladı. 2'si polis 9 kişiyi katletti.

9 Türkiye cumhuriyet yurttaşı!

Evet, altını çizmekten imtina etmeyelim ki; siyaseten doğruculuktan kıvrananlar asıl mazlumun mağduriyetini görsün...

HDP'ye yönelik yargısal süreç üzerine Ankara'da olağanüstü toplanan AB büyükelçileri utançtan yerin dibine girsin...

Hâlâ, yargı adamına soru sormaya cesaret edebildi diye illegal kanadı katliam yapan bu oluşuma "siyasi parti" diyenler, diyebilenler kendine gelsin...

Haklısınız, kuru temenniler bunlar.

Aptal ya da kötü olmayanlarımız dışında herkes olanın bitenin farkındaydı zaten. Mazeretlilerimiz dışında herkesin dünkü ve bugünkü tavrı gayet net yani.

Ama olsun, bu ülkenin yurtseverleri olarak kulaklar sağır olsa da "kral çıplak" demekten üşenmeyeceğiz ki, saflar netleşsin.



