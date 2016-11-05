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Karnından çıkanlar şaşırttı

Karnından çıkanlar şaşırttı
Amasya'da 35 yaşındaki bekar 'in karnı 6 aylık hamile gibi şişti. Şiddetli ağrıları nedeniyle hastaneye giden Kertil'in karnından çoğu yumruk büyüklüğünde 60 tane miyom çıkartıldı. Ameliyatı yapan Prof. Dr. Fadıl Kara, "Mevlüde köyde farklı anlaşılır diye çekinmiş. Korkuları vardı. Rahmini kurtardık. Başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuşturduk" diye konuştu.
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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