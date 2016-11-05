Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur için denize açılan Rus turistler büyük bir sürprizle karşılaştı. Manavgat Irmağı ile denizin birleştiği noktada oltalarını atan turistler 1'i yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 258 kilo ağırlığında, 13'ü küçük yaklaşık 1 metre uzunluğunda toplam 14 köpekbalığı yakaladı. Büyük heyecan yaratan katil balıkların turistik bir tesise satıldığı iddia edildi.