  1. Okul servisi alev aldı
  2. Karnından çıkanlar şaşırttı

Jaws tur!

Rus turistler için düzenlenen tekne turunda oltaya 14 köpekbalığı takıldı

Jaws tur!
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur için denize açılan Rus turistler büyük bir sürprizle karşılaştı. Manavgat Irmağı ile denizin birleştiği noktada oltalarını atan turistler 1'i yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 258 kilo ağırlığında, 13'ü küçük yaklaşık 1 metre uzunluğunda toplam 14 köpekbalığı yakaladı. Büyük heyecan yaratan katil balıkların turistik bir tesise satıldığı iddia edildi.
Etiketler:
  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar