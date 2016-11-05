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çılar tahliye edildi

İtirafçılar tahliye edildi
Kanlı terör örgütü 'nün elemanları çözülmeye başladı. Ankara Cumhuriyet Başsı Harun Kodalak, "FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ve savcılardan çı olan 100 kişiyi tahliye ettik. Şu anda hakim ve savcılardan cezaevinde itirafçı olup da tutukluluğu devam eden kimse kalmadı" açıklamasını yaptı.
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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