İstanbul Esenyurt'ta servisi kaçıran oğlunu arabasına bağlayan anne herkesin yüreğini sızlattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü. Elektronik mühendisi 32 yaşındaki Ebru Memiş, 6 yaşındaki oğlunun ellerini kollarını ve belini çamaşır ipiyle bağladı. İpin diğer ucunu daotomobiline bağlayan kadın, aracıda hareket ettirdi. Küçük çocuğunaraca bağlı şekilde sürüklendiğinigören vatandaşlar duruma müdahaleetti. Memiş ise "Babam da bunu banayapıyordu. Size ne" diyerek kendisiniengellemeye çalışan vatandaşlara tepkigösterdi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Memiş, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Görüntülerden sonra harekete geçen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri çocuğu savcılık kararı ile himayesine aldı.
ANNE TEDAVİ GÖRECEK
Baba Umut Kurt 3 sene önce Ebru Memiş ile ayrıldığını belirterek şöyle konuştu: "Aramızda şiddetli geçimsizlik vardı. Ebru'nun da bir takım ailevi sorunları var. Bu kadar ileri düzeye gittiği için biz de şoktayız. Haftanın 3 günü bende 4 günü onda kalıyordu. Oğlum biraz keyfe keder bir çocuktur. Bir böbreği de çalışmıyor. O sabah da okula gitmek istememiş, uyanmak istememiş." Olayın ardından çocuğun geçicivelayetini alan Kurt, eski eşi ile görüştüğünübelirterek "Yaptığı hatadan ötürü çok pişman.Psikolojik destek almayı kabul etti" diye konuştu.
İŞKENCE GİBİYDİ Görgütanıkları, "Birannenin böyleyapabileceği kiminaklına gelebilir ki?Kolundaki ipleriçözmeye çalıştıkbize izin vermedi.'Karışamazsınız,benim oğlum'dedi. Çok sıkıbağlamıştı,neredeyse şişmemontu kopacaktı.Olayı gören zabıtaekipleri polisehaber verdi. Şokolduk. Böyle birçocuk terbiyesiolamaz" dedi.
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