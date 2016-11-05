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'İP'ret

Servisi kaçıran 6 yaşındaki oğlunu çamaşır ipiyle arabaya bağlayan Ebru Memiş’e başta anneler olmak üzere herkes büyük tepki gösterdi. Çocuğun velayeti ise baba Umut Kurt’a verildi...

İPret
İstanbul Esenyurt'ta servisi kaçıran oğlunu arabasına bağlayan anne herkesin yüreğini sızlattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepkiler çığ gibi büyüdü. Elektronik mühendisi 32 yaşındaki Ebru Memiş, 6 yaşındaki oğlunun ellerini kollarını ve belini çamaşır ipiyle bağladı. İpin diğer ucunu da otomobiline bağlayan kadın, aracı da hareket ettirdi. Küçük çocuğun araca bağlı şekilde sürüklendiğini gören vatandaşlar duruma müdahale etti. Memiş ise "Babam da bunu bana yapıyordu. Size ne" diyerek kendisini engellemeye çalışan vatandaşlara tepki gösterdi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Memiş, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Görüntülerden sonra harekete geçen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri çocuğu savcılık kararı ile himayesine aldı.

ANNE TEDAVİ GÖRECEK
Baba Umut Kurt 3 sene önce Ebru Memiş ile ayrıldığını belirterek şöyle konuştu: "Aramızda şiddetli geçimsizlik vardı. Ebru'nun da bir takım ailevi sorunları var. Bu kadar ileri düzeye gittiği için biz de şoktayız. Haftanın 3 günü bende 4 günü onda kalıyordu. Oğlum biraz keyfe keder bir tur. Bir böbreği de çalışmıyor. O sabah da okula gitmek istememiş, uyanmak istememiş." Olayın ardından çocuğun geçici velayetini alan Kurt, eski eşi ile görüştüğünü belirterek "Yaptığı hatadan ötürü çok pişman. Psikolojik destek almayı kabul etti" diye konuştu.

İŞKENCE GİBİYDİ
Görgü tanıkları, "Bir annenin böyle yapabileceği kimin aklına gelebilir ki? Kolundaki ipleri çözmeye çalıştık bize izin vermedi. 'Karışamazsınız, benim oğlum' dedi. Çok sıkı bağlamıştı, neredeyse şişme montu kopacaktı. Olayı gören zabıta ekipleri polise haber verdi. Şok olduk. Böyle bir çocuk terbiyesi olamaz" dedi.
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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