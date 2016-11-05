İki numaradan yalan rüzgârı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini Akıncı Üssü'ndeki 143. Filo'dan Adil Öksüz ile birlikte yönettiği belirlenen Kaynak Kâğıt AŞ'nin eski genel müdürü tutuklu Kemal Batmaz'ın, 21 Temmuz, 18 ve 25 Ekim'de alınan 3 ayrı ifadesinde verdiği bilgiler birbiriyle çelişiyor. 21 Temmuz'daki ilk ifadesinde, Adil Öksüz gibi Akıncı Üssü'nün bulunduğu Kazan'a, darbe gecesi FETÖ üyeleri arasında iletişim ağını sağladığı tespit edilen Harun Biniş ile "arsa bakmaya gittiğini" anlatan Batmaz, ikinci ifadesinde Akıncı Üssü'ne hiç gitmediğini hatta bilmediğini iddia etti.



Bir önceki ifadesinde Biniş ile 15 Temmuz'da buluştuğunu söyleyen Batmaz'ın, ikinci ifadesinde 16 Temmuz'da buluştuklarını söylemesi dikkat çekti. Batmaz, ilk ifadesinde Harun Biniş ile telefonla görüştüğünü anlatırken, ikincisinde mailleştiklerinden bahsetti. İlk verdiği telefon numarasının "kullanılmayan numara" olarak tespiti üzerine bunu "hata" ile söylediğini dile getiren Batmaz, bir diğer ifadesinde 3 yıldır kullandığını ifade ettiği yeni numara verdi.



Şüpheli Batmaz, darbe gecesine ilişkin Akıncı Üssü 143. Filo'nun koridorlarına ait kayıtlarda yer aldığı görüntülerin izletilmesi üzerine, bu kişinin kendisi olmadığını savunarak, görüntüdeki gözlüklü, uzun saçlı kişinin Harun Biniş'e benzediğini belirtti. Batmaz, Öksüz'ün kayınbiraderi Abdulhadi Yıldırım ile ABD'de aynı yeri bildirdiğinin tespit edilmesi üzerine de Yıldırım'ın, Öksüz'ün kayınbiraderi olduğunu bilmediğini öne sürdü.





BİLİRKİŞİ: BATMAZ'IN TA KENDİSİ

Soruşturmayı yürüten savcılık tarafından şüpheli Batmaz'ın talebi üzerine çeşitli açılardan çekilen fotoğrafı ile kamera kayıtlarındaki görüntüler, bilirkişiye gönderildi. Bilirkişi, kameralardaki kişinin şüpheli Kemal Batmaz olduğuna dair raporunu savcılığa sundu.



ÖKSÜZ'Ü 'TANIMAM' DEDİ

Adil Öksüz ile defalarca ABD'ye gittiği, hatta havalimanında yan yana yürüdükleri belirlenen Batmaz'a 12 Temmuz'da ABD'den İstanbul'a döndüğü sırada havalimanındaki kameralardan alınan fotoğraflar da gösterildi. Fotoğraflarda Öksüz'ün hemen arkasında ve biraz sonra da yan yana yürüdüklerinin görüldüğünün sorulması üzerine Batmaz, "Tamamen tesadüftür. Bu planlı değildir. Amerika'ya neden gittiğimi hatırlayamadım" dedi.







BİNİŞ'İ UZUN SAÇLARI YAKTI

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yakalanan ve bir süre önce görüntüleri ortaya çıkan Harun Biniş'in, darbe planlayıcıları ve örgütün üst düzey yöneticileri arasında olduğunun ortaya çıkarılmasında, İzmir'deki soruşturmada gizli tanıkların verdikleri ifadeler ile çizdirdikleri robot resim etkili oldu. Gizli tanık "Kuzgun", ifadesinde, "Ankara'da bulunduğum bu evde tanıdığım şahıslar ile ismini sonradan öğrendiğim Adil Öksüz, yine ismini sonradan öğrendiğim Hakan Bıyık vardı. Bunların haricinde saçları arkadan atkuyruğu şeklinde bağlı 25-30 yaş arası sivil bir kişi vardı" ifadelerini kullandı. Bu kişinin kimliğinin belirlenmesi için başlatılan çalışmada, "Kuzgun" ile "Şapka" kodlu gizli tanığın da ifadesine başvuruldu, eşkâli belirlenerek robot resmi çizdirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen ifadeler ve robot resim üzerindeki çalışmada, bu kişinin Akıncı Hava Üssü'nde yakalanan eski Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) çalışanı Harun Biniş olduğu ortaya çıktı.



SABAH