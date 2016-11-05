Hulusi Akar: Hesabı sorulacak

Orgeneral Akar ile beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, şehit Yüzbaşı Kocaman'ın Sincan'daki babaevini ziyaret etti.

Şehidin yakınları tarafından kapıda karşılanan Genelkurmay Başkanı Akar ve kuvvet komutanları, evin önünde kurulan taziye çadırında, şehidin babası Osman Kocaman ile yakınlarına başsağlığı diledi.

Terörle mücadelenin uzun zamandan beri devam ettiğini belirten Orgeneral Akar, TürkSilahlı Kuvvetleri (TSK) olarak tüm olanlara rağmen, birlik ve bütünlük içinde ülkenin ve milletin birliği, bütünlüğü, güvenliği için yapılması gerekenleri yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Teröristlerle mücadelenin yurt içi ve dışında aralıksız sürdüğünü aktaran Akar, "Bu teröristler yurt içi ve dışında bitinceye kadar bu mücadele devam edecek ve inşallah en kısa zamanda da bu bitecek." ifadesini kullandı.

Terörle mücadelede TSK'nın gücünün ve elindeki imkanların yeterli olduğunu dile getiren Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birtakım sorunlar yaşamış olsak da FETÖ'nün açtığı birtakım kazayı, belayı yaşamış olsak da bütün silah arkadaşlarımızla beraber büyük bir azimle ve kararlılıkla bu mücadeleyi sürdürmeye devam ediyoruz. Hepimiz görevimizin başında, milletimizin ve ülkemizin güvenliği için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın.

Başta Alper olmak üzere, bütün şehitlerimizin kanının hesabı soruldu, sorulmaya devam edecek. Şehitlerimizin, gazilerimizin kanlarının bir damlasının dahi yerde kalmayacağını hepiniz bilin. Bunun hesabı mutlaka soruldu, sorulmaya devam ediliyor. İster dağda, ister ovada, ister karda, ister kışta, ister gece, ister gündüz bu mücadele aralıksız sürdü, sürmeye devam edecek. Bu konuda biz Türk Silahlı Kuvvetleri olarak milletimizin sevgisini, milletimizin güvenliğini taşımaktan büyük bir mutluluk, şeref duyuyoruz. Dolayısıyla milletimizin, silahlı kuvvetlere olan güvenini sarsmadan, sevgisini eksiltmemek bizim en önemli amacımızdır, maksadımızdır. Bütün çalışmalarımızda bunun üzerinde önemle durmaktayız."

Son terörist etkisiz hale gelene kadar mücadeleyi sürdüreceklerini vurgulayan Akar, yurt içi ve dışında masum insanlara zarar gelmemesi için de her türlü tedbiri aldıklarını dile getirdi.

Suriye'nin kuzeyinde TSK desteğiyle Özgür Suriye Ordusu birliklerinin yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı sırasında dün DEAŞ terör örgütü unsurları tarafından Türk birliklerinin bulunduğu bölgeye havan mermisi atılması ve bir başka bölgeye de roket ve el bombalı saldırı düzenlenmesi sonucu 3 asker yaralanmış, yaralılardan Yüzbaşı Alper Kocaman, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesinde müdahaleye rağmen şehit düşmüştü.