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'nin çağrısı yine karşılıksız kaldı

İl Başkanı Abdullah Çetin'in dün yaptığı oturma eylemi çağrısına Siirt'teki vatandaşlar katılmadı.

HDPnin çağrısı yine karşılıksız kaldı
Halkların Demokratik Partisi () Eş Genel Başkanı ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında bulunduğu milletvekillerinin tutuklanmasını protesto etmek için 'te yapılan çağrıya kimse katılmadı.

Dün parti önünde toplanan grup adına açıklama yapan HDP İl Başkanı Abdullah Çetin, tüm vatandaşlara bugün için 13.00 ile 15.00 saatleri arasında parti binası önünde, tutuklamaları protesto etmek için yapılacak oturma eylemine katılım çağrısında bulunmuştu. Açıklamanın yapılacağı saatte parti binası önünde güvenlik önlemleri alınırken, güvenlik güçleri ile basın mensuplarının dışında kimsenin gelmemesi nedeniyle eylem yapılmadı.
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi 15:07
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