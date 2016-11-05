Dün parti önünde toplanan grup adına açıklama yapan HDP İl Başkanı Abdullah Çetin, tüm vatandaşlara bugün için 13.00 ile 15.00 saatleri arasında parti binası önünde, tutuklamaları protesto etmek için yapılacak oturma eylemine katılım çağrısında bulunmuştu. Açıklamanın yapılacağı saatte parti binası önünde güvenlik önlemleri alınırken, güvenlik güçleri ile basın mensuplarının dışında kimsenin gelmemesi nedeniyle eylem yapılmadı.
HDP'nin çağrısı yine karşılıksız kaldı
HDP Siirt İl Başkanı Abdullah Çetin'in dün yaptığı oturma eylemi çağrısına Siirt'teki vatandaşlar katılmadı.
Dün parti önünde toplanan grup adına açıklama yapan HDP İl Başkanı Abdullah Çetin, tüm vatandaşlara bugün için 13.00 ile 15.00 saatleri arasında parti binası önünde, tutuklamaları protesto etmek için yapılacak oturma eylemine katılım çağrısında bulunmuştu. Açıklamanın yapılacağı saatte parti binası önünde güvenlik önlemleri alınırken, güvenlik güçleri ile basın mensuplarının dışında kimsenin gelmemesi nedeniyle eylem yapılmadı.
Etiketler: Selahattin Demirtaş , HDP , Siirt
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