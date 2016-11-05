Hastanede dehşet

Tekirdağ'da önceki gün Sebahattin Kılıç, kalp krizi geçirdiği şüphesiyle özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yakınları hastaneye akın etti. Oğlu TanerKılıç, yoğun bakım ünitesine girmekistedi. İzin verilmeyince, görevlilerletartıştı. Ortalık bir anda karıştı. Öfkelenen Kılıç, tabancasını çıkardı. Güvenlik görevlisiÖmer Özdemir'i bacağından vurdu. Talihsiz adam kanlar içinde yere yığılıdı. Büyük panik yaşayan çevredekiler ise sağasola kaçışmaya başladı, Taner Kılıç, daha sonra hastaneden kaçtı. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Taner Kılıç dün avukatı ile birlikte teslim oldu.Ömer Özdemir de ameliyat edilirken,durumunun iyi olduğu belirtildi.
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