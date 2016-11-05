  1. Acı kayıp!
  2. Ölüme bir kala!

de dehşet

de tedavi altında olan babasını görmek isteyen Taner Kılıç’a izin verilmedi. Çılgına dönen adam, dehşet saçtı. Güvenlik görevlisinin bacağına sıktı.

Hastanede dehşet
Tekirdağ'da önceki gün Sebahattin Kılıç, kalp krizi geçirdiği şüphesiyle özel bir ye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yakınları hastaneye akın etti. Oğlu Taner Kılıç, yoğun bakım ünitesine girmek istedi. İzin verilmeyince, görevlilerle tartıştı. Ortalık bir anda karıştı. Öfkelenen Kılıç, tabancasını çıkardı. Güvenlik görevlisi Ömer Özdemir'i bacağından vurdu. Talihsiz adam kanlar içinde yere yığılıdı. Büyük panik yaşayan çevredekiler ise sağasola kaçışmaya başladı, Taner Kılıç, daha sonra hastaneden kaçtı. Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Taner Kılıç dün avukatı ile birlikte teslim oldu. Ömer Özdemir de ameliyat edilirken, durumunun iyi olduğu belirtildi.
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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