Gizli tanık işaret etti

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün darbe girişimine yönelik sürdürülen soruşturmada, "Kuzgun" ve "Şapka" kodlu gizli tanıkların ifadeleri önemli detayları ortaya çıkardı. Akıncı Hava Üssü'nde yakalanan ve bir süre önce görüntüleri ortaya çıkan Harun Biniş'in, darbe planlayıcıları ve örgütün üst düzey yöneticileri arasında olduğunun belirlenmesinde, gizli tanık ifadeleri ve çizdirdikleri robot resim etkili oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.