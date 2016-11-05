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Gizli tanık işaret etti

Gizli tanık işaret etti
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca 'nün darbe girişimine yönelik sürdürülen soruşturmada, "Kuzgun" ve "Şapka" kodlu gizli tanıkların ifadeleri önemli detayları ortaya çıkardı. Akıncı Hava Üssü'nde yakalanan ve bir süre önce görüntüleri ortaya çıkan Harun Biniş'in, darbe planlayıcıları ve örgütün üst düzey yöneticileri arasında olduğunun belirlenmesinde, gizli tanık ifadeleri ve çizdirdikleri robot resim etkili oldu.
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
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