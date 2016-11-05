Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye kişilerin, takip edilmemek için filmleri aratmayan yöntemler kullandığı itirafçıların ifadelerine yansıdı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra itirafçı olan bir asker, örgütle ortaokul yıllarında tanıştığını ve gerek eğitim gerekse meslek hayatı boyunca kendisiyle ilgilenildiğini anlattı.

Öğrenimi süresince gizli görüşmeler yaptığını aktaran itirafçı asker, buluşma yerine gitme şeklinin gizlilik esasıyla gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Kendisiyle sürekli olarak bir şahsın ilgilendiğini ve bu kişiyle görüşmelerinin 2-3 haftada bir gerçekleştiğini belirten itirafçı asker, buluşma yeri konusunda çok titiz davrandıklarını ve değişik yöntemler kullandıklarını vurguladı.

"Takip edilmemek için buluşma yerine en az iki vasıta ile aktarma yapmak suretiyle gitmem gerektiği söylenirdi." diyen itirafçı asker, buluşma ve görüşmelerinin her seferinde farklı bir evde ya da alanda gerçekleştiğini ifade etti.

"O ÖNDEN YÜRÜR, BEN DE PEŞİNDEN TAKİP EDERDİM"

FETÖ itirafçısı, söz konusu kişiyle buluştuklarında göz teması dışında herhangi bir iletişime geçmediklerine değinerek, kişiyi takip ederek görüşme yapacakları eve ulaştıklarını kaydetti.

Buluşma yerine herhangi bir nedenle gidilmediği takdirde ise takip eden hafta aynı gün, aynı saatte aynı yerde buluştuklarına işaret eden itirafçı, sonraki buluşma yerini ise bir araya geldiklerinde belirlediklerini, hiçbir şekilde cep telefonu ile iletişim kurmadıklarını aktardı.

"AMERİKA'DAN GÜNCEL GÜNDEM..."

İtirafçı asker, buluşmalarda, kitap okuma dışında Amerika üzerinden gelen güncel gündemlerin kendisine aktarıldığını, hemen her görüşmede dini konular ve kitap okumalar dışında ayrı bir gündemleri olduğunu ve bunun genellikle "Amerika'dan gündem geldi" denerek gerçekleştiğini ifade etti.