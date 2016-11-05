Evlat benim

Adana'da geçtiğimiz çarşamba İbrahimŞahin (35) ile birlikte yaşayan NaimeŞahin (62) evden çıkarak komşusuna gitti.Yaklaşık 1 saat sonra geri döndü. Kapıyıaçamadı. Oğluna seslendi ancak ses gelmeyincekomşularına haber verdi. Kırıkolan camdan eve girildi. İbrahim Şahin,iple kendini asmış halde bulundu. Sağlıkekipleri gencin adamın hayatını kaybettiğinibelirledi. Anne Naime Şahin ise evinönünde ağıtlar yakarak gözyaşlarına boğuldu.Şahin "Oğlumun tek sıkıntısı paraydı bizçocuğu paraya doyuramadık. Çalışmıyorduuyuşturucu kullanıyordubonzai falan da değil eroin kullanıyordu.Uyuşturucu parasınıben veriyordum bazen kızım veriyordubir yerlerden tedarik ediyordum.Geçen gün beni de bıçakladı.Oğlum bana eziyet ediyorduyani zulüm çoktu ama evlatbenim diye hepsini yutuyordum seslenmiyordum"diye feryat etti. Şahin'in cenazesitoprağa verildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.