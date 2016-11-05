  1. Silahlar konuştu
  2. Acı kayıp!

Evlat benim

bağımlısı genç intihar etti. Yıllardır oğlunun kahrını çeken annesi, “Bana eziyet ediyordu, ama evlat benim hepsini yutuyordum seslenmiyordum” dedi.

Evlat benim
Adana'da geçtiğimiz çarşamba İbrahim Şahin (35) ile birlikte yaşayan Naime Şahin (62) evden çıkarak komşusuna gitti. Yaklaşık 1 saat sonra geri döndü. Kapıyı açamadı. Oğluna seslendi ancak ses gelmeyince komşularına haber verdi. Kırık olan camdan eve girildi. İbrahim Şahin, iple kendini asmış halde bulundu. Sağlık ekipleri gencin adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Anne Naime Şahin ise evin önünde ağıtlar yakarak gözyaşlarına boğuldu. Şahin "Oğlumun tek sıkıntısı paraydı biz çocuğu paraya doyuramadık. Çalışmıyordu kullanıyordu bonzai falan da değil eroin kullanıyordu. Uyuşturucu parasını ben veriyordum bazen kızım veriyordu bir yerlerden tedarik ediyordum. Geçen gün beni de bıçakladı. Oğlum bana eziyet ediyordu yani zulüm çoktu ama evlat benim diye hepsini yutuyordum seslenmiyordum" diye feryat etti. Şahin'in cenazesi toprağa verildi.
Etiketler:
  • 05 Kasım 2016, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar