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En ağır suçlama Ferhat Encu'ya

Tutuklanan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'ya yönelik suçlamalar arasında, taziyeye gittiği cenazede eski Uludere Kaymakamı Naif Yavuz'u öldürmeye teşebbüs ettiği iddiası da bulunuyor. Fezlekede Encu'nun, Kaymakam Yavuz'a yönelik, "Vurun, öldürün, ateşe atın, yakın" şeklinde ifadeler kullandığı yer alıyor.

En ağır suçlama HDPli vekil Ferhat Encuya

Tutuklanan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'ya yönelik suçlamalar içinde eski Uludere Kaymakamı Naif Yavuz'u öldürmeye teşebbüs ettiği iddiası da yer aldı.

İfade vermeye gitmedikleri gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen HDP'li 15 vekilden 9'u tutuklandı. 3'ü adlî kontrol şartıyla serbest kaldı. Üç vekil hakkında daha gözaltı kararı var. HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'ya yönelik suçlamalar içinde eski Uludere Kaymakamı Naif Yavuz'u öldürmeye teşebbüs ettiği iddiası da var.

FERHAT ENCÜ'YE 'KAMU GÖREVLİSİNİ ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS' SUÇLAMASI
HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun "askeri yasak bölgelere girmek, halkı askerlikten soğutma, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs, terör örgütü propagandası yapma, zincirleme şekilde kamu görevlisine hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme" suçlarını işlediğine yönelik dosyaları bulunuyor.

TAZİYEYE GİDEN KAYMAKAMA SALDIRI
Encu hakkında Şırnak Uludere'de 34 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin taziye ziyaretinde bulunmak, hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla görüşmek üzere bölgeye giden dönemin Kaymakamı Naif Yavuz'un yaralanması nedeniyle "öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediği dosyası da bulunuyor.

"VURUN, ÖLDÜRÜN, ATEŞE ATIN, YAKIN"
Fezlekede Encu'nun, Kaymakam Yavuz'a yönelik, "Vurun, öldürün, ateşe atın, yakın" şeklinde ifadeler kullandığı, beraberindeki grupla saldırıda bulunmak suretiyle Yavuz'un hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmasına neden olduğu ve "iştirak halinde yaralamak suretiyle kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediği belirtiliyor.
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  • 05 Kasım 2016, Cumartesi 11:18
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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kamil kamil

Millet olarak bunlara en ağır cezaların verilmesini istiyoruz.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 05.11.2016 12:43
turan turan

Bunların aldığı hava bile haram.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 05.11.2016 11:23
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