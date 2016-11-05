Tutuklanan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'ya yönelik suçlamalar içinde eski Uludere Kaymakamı Naif Yavuz'u öldürmeye teşebbüs ettiği iddiası da yer aldı.

İfade vermeye gitmedikleri gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen HDP'li 15 vekilden 9'u tutuklandı. 3'ü adlî kontrol şartıyla serbest kaldı. Üç vekil hakkında daha gözaltı kararı var. HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'ya yönelik suçlamalar içinde eski Uludere Kaymakamı Naif Yavuz'u öldürmeye teşebbüs ettiği iddiası da var.

FERHAT ENCÜ'YE 'KAMU GÖREVLİSİNİ ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS' SUÇLAMASI

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encu'nun "askeri yasak bölgelere girmek, halkı askerlikten soğutma, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs, terör örgütü propagandası yapma, zincirleme şekilde kamu görevlisine hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme" suçlarını işlediğine yönelik dosyaları bulunuyor.

TAZİYEYE GİDEN KAYMAKAMA SALDIRI

Encu hakkında Şırnak Uludere'de 34 kişinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin taziye ziyaretinde bulunmak, hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla görüşmek üzere bölgeye giden dönemin Kaymakamı Naif Yavuz'un yaralanması nedeniyle "öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediği dosyası da bulunuyor.

"VURUN, ÖLDÜRÜN, ATEŞE ATIN, YAKIN"

Fezlekede Encu'nun, Kaymakam Yavuz'a yönelik, "Vurun, öldürün, ateşe atın, yakın" şeklinde ifadeler kullandığı, beraberindeki grupla saldırıda bulunmak suretiyle Yavuz'un hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmasına neden olduğu ve "iştirak halinde yaralamak suretiyle kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediği belirtiliyor.